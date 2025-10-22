УФСБ Бурятии прикрыло браконьерскую «лавочку»

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекло деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным приобретением и сбытом водных биологических ресурсов Байкала.

«У браконьеров было изъято: 2 594 особи байкальского омуля и 29 особей хариуса», - сообщили нашему изданию в пресс-службе. - «Кабанский районный суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 175 УК РФ».

Фемида назначила злоумышленникам наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.