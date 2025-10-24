Общество 24.10.2025 в 14:52

В Бурятии отравившиеся магазинной едой пациенты освобождают «инфекционку»

Больница возвращается в штатный режим работы
Текст: Карина Перова
В Бурятии отравившиеся магазинной едой пациенты освобождают «инфекционку»
Фото: Республиканская клиническая инфекционная больница

По данным минздрава Бурятии, сейчас зарегистрировано 165 случаев острой кишечной инфекции из-за готовой еды от ООО «Восток» (из них 92 ребенка). За последние сутки госпитализации не было. Подчеркивается, что все вновь выявленные 6 человек – амбулаторные больные с легким течением болезни.

По словам министра Евгении Лудуповой, уже выписано 32 человека из 82 госпитализированных, в течение этого дня выпишут еще около 20 пациентов. Продолжат лечение 30 пострадавших.

«Максимальный срок инкубационного периода по кишечной инфекции составляет 7 дней, и по данной ситуации он завершается уже завтра. Как правило, в 90% случаев симптомы кишечной инфекции развиваются в течение 3-х дней после заражения», - отметила глава республиканского минздрава.

Она добавила, что республиканская инфекционная больница с завтрашнего дня возвращается в штатный режим работы, возобновляется прием детей с ОРВИ и больных с пневмонией.

