Бурятию настиг омулевый кризис

Байкальский омуль, традиционный символ великого озера, оказался в демографической яме. Как выяснилось в ходе выездного совещания министра сельского хозяйства Бурятии Амгалана Дармаева в Кабанском районе, в 2025-м на нерест поднялось значительно меньше рыбы, чем в предыдущие годы. Чиновники объясняют это естественными причинами — на нерест идут немногочисленные поколения, рожденные до введения запрета на вылов в 2017 году. Однако статистика браконьерства и коррупционные скандалы в рыбоохране заставляют усомниться в оптимистичных прогнозах.Выездное совещание в Кабанском районе показало тревожную тенденцию. Государственный инспектор рыбоохраны Николай Захартинов констатировал, что в этом году отмечается меньше случаев браконьерства, но это связано, в первую очередь, с тем, что и рыбы на нерест поднимается меньше.Цифры подтверждают наблюдения: объем заходящего на нерест омуля действительно снизился.Специалисты пытаются объяснить ситуацию демографическими причинами. По их словам, омуль достигает половозрелого возраста лишь к семи-девяти годам, поэтому сейчас на нерест идут поколения, рожденные в период, когда запрет еще не действовал. В министерстве сельского хозяйства уверяют, что в ближайшие годы ситуация изменится, когда массово начнет нереститься омуль, появившийся после введения моратория.В качестве примера успешной работы власти приводят обновленный Большереченский рыбоводный завод. После полной реконструкции, завершенной в этом году, предприятие способно закладывать на инкубацию 1,3 млрд икринок ежегодно. Но пока эти инвестиции не принесли видимых результатов.Решение о полном запрете промышленного вылова байкальского омуля принято осенью 2017 года. Это стало крайней мерой после многолетнего сокращения популяции. Ученые били тревогу еще с начала 2000-х годов, отмечая, что ежегодный вылов в 2 - 3 тыс. тонн не оставляет рыбе шансов на восстановление.Запрет вызвал неоднозначную реакцию. Рыбопромысловым предприятиям пришлось переориентироваться на менее маржинальные виды или использовать привозную рыбу. Рыбаки-любители лишились традиционного заработка.- Введенные ограничения сказались на жизни прибрежных поселков, - говорил на совещании по поводу сохранения омуля глава Бурятии Алексей Цыденов. - Мы заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно и быстро восстановить популяцию омуля, биологические ресурсы Байкала. Создать условия, чтобы Байкал был в сохранности в долгосрочной перспективе. И в то же время люди могли там жить, иметь работу и стабильный доход.Власти обещали, что временные ограничения быстро дадут результат — уже к 2020 - 2021 гг. популяция должна показать рост.- Когда вводили запрет, мы говорили, что через три года будем вести мониторинг, проводить исследования, - говорил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в 2019 году. - И через три года сможем сказать, какая перспектива по восстановлению байкальского омуля, по возможной отмене запрета. Мы должны дополнительно провести исследования.Однако три года минули, а за ними и еще несколько лет. В 2024 году появилась надежда на ослабление режима — власти заговорили о возможном начале промышленного лова в режиме промразведки. Однако этим планам не суждено было сбыться. По результатам гидроакустической съемки биомасса омуля достигла только 8 тыс. тонн при целевом уровне в 10 - 12 тысяч. Запрет продлили до 2030 года.Восстановлению популяции омуля мешают не только естественные причины. За годы действия запрета в Бурятии разразилось несколько громких скандалов, связанных с рыбоохраной.Система выпуска мальков неоднократно становилась объектом критики. По данным проверок, значительная часть молоди погибала сразу после выпуска в естественную среду из-за нарушений технологии. В некоторых случаях мальков выпускали в неподходящие периоды или без должной подготовки, что сводило на нет усилия по искусственному воспроизводству.Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства оказалось в центре коррупционных скандалов. Возбуждены уголовные дела о злоупотреблениях при распределении квот и финансировании природоохранных мероприятий. Чиновников подозревают в создании схем, позволявших браконьерам продолжать незаконный вылов под видом научных исследований или искусственного воспроизводства.Статистика браконьерства остается тревожной, несмотря на заверения властей. Только за последний год правоохранительные органы пресекли несколько организованных групп, занимавшихся незаконным выловом омуля в промышленных масштабах. Изъяты тонны рыбы, десятки километров сетей, сотни единиц запрещенного оборудования.Как недавно писал «Номер один», сами сотрудники рыбоохраны иногда оказываются по ту сторону закона. Яркий пример — история государственного инспектора, который помогал браконьерам в обмен на часть улова. Следствие установило, что чиновник не только закрывал глаза на незаконный промысел, но и способствовал ему, предупреждая о рейдах и предоставляя информацию о передвижениях патрулей.Особую озабоченность вызывает оснащение браконьеров. Современные эхолоты, GPS-навигаторы, подводные камеры и быстроходные лодки позволяют им успешно уходить от погони. В то время как рыбоохрана часто работает на устаревшей технике без должного финансирования.Несмотря на мрачную статистику, чиновники сохраняют оптимизм. Они уверены, что к 2027 - 2028 гг. ситуация кардинально изменится. По их расчетам, именно в этот период достигнет половозрелого возраста многочисленное поколение омуля, родившееся после введения запрета.Научное сообщество настроено более сдержанно. Ученые отмечают, что для реального восстановления популяции нужен комплекс мер — от борьбы с браконьерством до сохранения нерестилищ и улучшения экологического состояния Байкала. Одного лишь запрета на вылов недостаточно.Пока же байкальский омуль остается заложником демографической ямы и бюрократических проволочек. Потребителям приходится довольствоваться единичными экземплярами, выловленными в рамках любительской добычи или по квотам для коренных народов. Ценителям знаменитой рыбы остается надеяться, что оптимизм чиновников оправдается, и через несколько лет омуль действительно вернется в байкальские воды в былых количествах. Время покажет, смогут ли власти выполнить свои обещания или запрет продлят еще на десятилетие.