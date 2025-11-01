В Улан-Удэ прокладывают километровую ливневку на Бабушкина

В Улан-Удэ дорожники прокладывают километр ливневой канализации на улице Бабушкина – от бульвара Карла Маркса до улицы Трубачеева. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это первая фаза подготовки к расширению дороги до трёх полос движения в сторону улицы Трубачеева.

«В следующем году обустройство третьей полосы продолжится, обновят тротуары, остановки для трамваев и автобусов, отремонтируют переезд через трамвайные пути на остановке «Геологическая», обновят дорожную разметку, знаки», - пояснил начальник отдела строительства автомобильных дорог и путепроводов ДРТИ Сурен Ламжавын.

В прошлом году специалисты отремонтировали участок дороги по улице Бабушкина от улицы Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Подчеркивается, что это облегчило проезд транспорта в сторону сотых микрорайонов. В следующем году будут улучшать движение в обратную сторону.

«С 2017 года в столице республики обновлено 154 участка дорог, что позволило привести в нормативное состояние 85% городских магистралей», - добавили в мэрии.