Депутаты просят сохранить Кяхту

Кяхта – единственный город в Дальневосточном федеральном округе, имеющий статус малого исторического города федерального значения, что позволило президенту Владимиру Путину подписать указ о проведении в 2027 году 300 – летия г. Кяхта.

Через Кяхту (Троицкосавск) ранее проходил Великий чайный путь, который сухопутным способом соединял центральную Россию и Европу с Китаем. Купцы платили большие деньги в городскую казну и муниципалитет считался богатейшим в Сибири. Между тем сегодня Кяхта испытывает большой дефицит средств в связи с отъездом на вахты нескольких тысяч кяхтинцев, которые перестали платить НДФЛ в городскую казну. Несмотря на то, что это временное явление, в Народном Хурале предложили в рамках общефедеральной муниципальной реформы ликвидировать мэрию города, что сэкономит средства. А вместо мэрии ввести в районе ставку «заместителя по городу». Добавим, что «поглощение» города районом непропорционально численности. Так, по последним данным, в целом население района составляет более 30 800 человек, в Кяхта проживает большинство - более 17 тысяч человек.

Между тем ликвидация статуса города как муниципального образования не увеличит, а уменьшит ассигнования из Москвы - убеждены депутаты райсовета, большинством голосов проголосовавшие за направление письма в Народный Хурал. В нем они просят депутатов не ликвидировать Кяхту как муниципальное образование, сделав для него исключение, как для Северобайкальска.

«Северобайкальску удалось в ходе муниципальной реформы сохранить статус города, уверен, что 300-летняя Кяхта тоже вправе сохраниться, как город с такой богатой историей», - выразил мнение депутатов и горожан депутат Александр Фархутдинов.

В Народном Хурале пока официально не комментируют письмо своих нижестоящих коллег. Однако один из депутатов Народного Хурала отметил, что в случае ликвидации статуса города, «в следующий юбилей Кяхта вряд ли получит деньги от федерального центра». Кроме того, это может неблагоприятно отразиться на туризме и сотрудничестве между кяхтинскими и монгольскими городами-побратимами.





