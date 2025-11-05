Общество 05.11.2025 в 09:49

В Бурятии в ноябре будет тепло и снежно

Глобальное потепление затронет всю Сибирь и часть Дальнего Востока
Текст: Иван Иванов
В Бурятии в ноябре будет тепло и снежно
По данным Гидрометцентра России выше нормы средняя месячная температура воздуха в ноябре прогнозируется на большей части Сибирского федерального округа, в Якутии, на севере Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Хабаровского края. 
Тёплом дело на ограничится, в ноябре выпадет много осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС сообщил, что в ноябре в четырёх регионах страны ожидается избыток осадков. Как отметил специалист, избыток осадков прогнозируется в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Это затронет Мурманскую, Ленинградскую и Иркутскую области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Забайкальский и Красноярский край, Хакасию, Тыву и Бурятию.

5 ноября днём в Улан-Удэ, согласно прогноз синоптиков, воздух прогреется до плюс 2 градусов тепла.
Фото: Номер один

