В Бурятии в ноябре будет тепло и снежно

По данным Гидрометцентра России выше нормы средняя месячная температура воздуха в ноябре прогнозируется на большей части Сибирского федерального округа, в Якутии, на севере Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Хабаровского края.Тёплом дело на ограничится, в ноябре выпадет много осадков.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС сообщил, что в ноябре в четырёх регионах страны ожидается избыток осадков. Как отметил специалист, избыток осадков прогнозируется в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Это затронет Мурманскую, Ленинградскую и Иркутскую области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Забайкальский и Красноярский край, Хакасию, Тыву и Бурятию.5 ноября днём в Улан-Удэ, согласно прогноз синоптиков, воздух прогреется до плюс 2 градусов тепла.Фото: Номер один