Общество 07.11.2025 в 06:00

В Бурятии родственники не могут поделить тело погибшего участника СВО

Семьи бойцов спецоперации сталкиваются с неожиданными проблемами
Текст: Лариса Ситник
В Бурятии родственники не могут поделить тело погибшего участника СВО
Фото: архив «Номер один»
Недавно в нашу редакцию обратилась тетя погибшего участника спецоперации с жалобой на действия жены своего племянника. Многочисленные родственники и супруга бойца не могли определиться с местом его захоронения. Первые хотели похоронить на малой родине, в родном селе. Супруга – предать земле в своем поселке, чтобы иметь возможность ухаживать за могилой мужа. Как показывает жизнь, спорных ситуаций, связанных с живыми или уже погибшими военнослужащими - сотни. О том, какие проблемы волнуют участников СВО и их семьи, мы решили рассказать в нашем материале.

Объяснить законы и собрать документы

С начала спецоперации для ее участников в России приняли целый ряд льгот и законов. Изменений и тонкостей очень много, и разобраться с ними обычным военным и их семьям трудно. Помогают им с этим в фонде «Защитники Отечества». Здесь участников СВО и их родственников консультируют юристы, представители МФЦ и пр. Разбираются с проблемами и помогают оформить нужные документы. А порой нужно просто выслушать и поддержать – для этого здесь есть психолог.

Самые частые обращения в сфере юридической помощи со стороны военнослужащих и их родственников - установление отцовства, алиментные обязательства, расторжение брака, определение места жительства детей, вступление в наследство, прекращение кредитных обязательств. 

Часто, подписывая контракт, мужчины думают, что участие в спецоперации снимет с них все финансовые обязательства. Но это не так. Долги по кредитам списываются только в нескольких случаях — гибель участника СВО, получение инвалидности первой группы во время боевых действий, а также в случае, если по кредитам уже началось взыскание, но только до 1 декабря 2024 года. Списание не распространяется на долги по ЖКХ, на налоговые платежи и алиментные обязательства. 

Чтобы разобраться с долгами по кредитам, штрафам и налогам, бойцы и их близкие обращаются к судебным приставам. В частности, они помогают приостановить исполнительное производство по таким делам.

Судебным приставам необходимо получить заявление от гражданина либо от его супруги. Далее фонд работает на основании этого заявления и предоставленных документов. Судебный пристав приостанавливает исполнительное производство. 

Очень часто у родственников мобилизованных возникают вопросы по взысканию алиментов. Бывшие жены солдат думают, что должны получать больше денег на ребенка, так как услышали о высоких зарплатах участников спецоперации. Но все не так просто. Часть выплат военных являются социальными, и приставы не имеют право их взыскивать.

Конфликты в семье

Помогают юристы и оформить документы в случае гибели бойца. Объясняют родственникам, какие бумаги они должны собрать и на какие выплаты имеют право. И зачастую выплаты становятся источником конфликтов.

Растет количество споров между родственниками, как правило, между женами военных и их родителями или прочими родными, особенно в тех случаях, когда брак зарегистрирован недавно. Пример такого конфликта – история, о которой мы рассказали выше. Алексей и Светлана были знакомы всего несколько месяцев перед тем, как решили зарегистрировать брак. 

Родственники Алексея рассказали нашей редакции, что он родился в Бурятии, но 15 лет назад переехал в Ростов-на-Дону и в последние годы занимался волонтерством. Весной 2025 года, когда он развозил посылки российским военным в Мариуполе, познакомился со Светланой, которая старше его на 15 лет.

Вернувшись из Мариуполя, Алексей сказал родным, что волонтерам якобы выдают путевки на Байкал и он хочет побывать на родине, навестить могилку матери. На самом деле мужчина поехал к Светлане. Женщина сама купила ему билеты. Вскоре сделала мужчине временную прописку у себя в доме, а в июне они поженились. В тот же день Алексей подписал контракт с БАРС (Боевой армейский резерв страны) и отправился на спецоперацию.

- Он был очень добрым и безобидным человеком. С ним можно было поговорить на любые темы. Вдали от дома он заменял мне моих подруг. Задорно называл меня «братаном». И   навсегда остался для меня братом. Мы с Алексеем помогали бойцам. Почти каждый день   проходили с ним не одну сотню километров дорог, вместе мы были очень сильной командой. Работали на износ: по 12 часов в дороге - развозили гуманитарную помощь нашим бойцам. Ночью его поднять и сказать «Леха, поехали, нужно помочь парням», и он встанет и поедет. Пусть даже это будет самый опасный участок дороги, он не боялся. Мужество и отвага - это про нашего Лешу. Он не отказывался помочь, шел только вперед, - рассказала «Номер один» волонтер Намсалма Данжалова.

Через несколько месяцев мужчина погиб. В морге в Ростове родственникам сказали, что телом Алексея может распоряжаться только законная жена. Женщина решила устроить прощание с мужем на малой родине, где живет сама. 

Родственники Алексея хотели через прокуратуру «приостановить похороны» и добиться разрешения похоронить его в родном поселке, откуда он родом. 

Родные погибшего бойца уверены: женщина, что называется, «окрутила» парня. Светлана же говорит, что Алексей сам предложил расписаться, потому что безумно ее любил. 

Изначально Светлана пообещала родным Алексея, что в ее селе пройдет только прощальный митинг в честь погибшего бойца, затем тело военного повезут на его малую родину. Однако слово женщина не сдержала – Алексея похоронили на ее родине. Светлана объяснили это решение тем, что на нее постоянно лился поток грязи и сыпались угрозы…

Родные Алексея не сдаются: они подали иск в районный суд и намерены добиться эксгумации тела и увезти брата в родное село, чтобы похоронить рядом с матерью.

Фонд защитников Отечества подтвердил, что история семьи Алексея не единственный подобный случай в Бурятии. Часто приходится помогать семьям пройти такие испытания, нередко удается примирить родных. Вместе с тем одна из первоочередных задач – обеспечить достойное возвращение в гражданскую жизнь.

Жизнь после спецоперации

Фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие ветеранам СВО с получением технических средств реабилитации (в том числе автомобилей с ручным управлением), помогает с адаптацией жилого помещения под нужды ветерана с инвалидностью, получением адаптивной одежды, трудоустройством и обучением, получением грантов и субсидий и пр.

Еще одна большая проблема — социальная изоляция. У многих ветеранов возникают трудности с возвращением к обычной жизни. Это риск лишиться семьи и в целом перестать общаться с людьми. Поэтому филиал фонда проводит работу по социализации ветеранов, вернувшихся с СВО, по их вовлечению в спорт, в культурную и социальную жизнь республики. Всем известны наши спортсмены Цыден Генинов, Батор Дагбаев, Сергей Манханов, Зорик Зыгбин и другие. Именно от социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» они впервые узнавали о возможностях адаптивного спорта в республике. 

Ветераны, находящиеся на сопровождении филиала, стали участниками программы «Патриоты Бурятии», которая является региональным аналогом федеральной программы «Время героев». И теперь их карьерный путь продолжается в выбранном ими направлении. 

С прошлого года филиал фонда также ведет прием родственников пропавших без вести бойцов. Социальные координаторы фонда составляют розыскную карту, а также берут анализ для ДНК-теста. 

Социальные координаторы фонда есть в каждом районе республики, часто они работают со своими подопечными 24/7, помогая практически во всем: от бытовых вопросов до оформления бумаг и сложных юридических моментов. Нагрузка на социальных координаторов огромная – в среднем на одного специалиста приходится 400 человек. Социальные координаторы не только оказывают практическую помощь, но и также порой выступают в роли психолога.

Быть в ресурсном состоянии

В филиале на постоянной основе ведет прием медицинский психолог РПНД Вадим Смолянкин. К психологу обращаются ветераны СВО и их близкие, а также родственники погибших бойцов с самыми разными вопросами.

Семьи участников СВО, как правило, идут к психологу с проблемами в ожидании возвращения близкого и его утраты. При ожидании очень высока тревога: человек не может найти себе место и часто будто заранее хоронит своего близкого. Есть и те, кто сталкивается с горем потери, которую сложно перенести.

Родственникам нужно понимать, что когда близкий, побывавший на спецоперации, возвращается в мирную жизнь, его адаптация проходит со своими особенностями. У человека, находящегося в горячей точке, меняется физиология, а нервная система перестраивается на другой лад, потому что нужно выжить. И дома в один день все эти процессы не смогут встать на место. По возвращении психологически они находятся всё еще в той действительности. И это не заболевание, а естественный механизм.

Недопонимание в семьях может возникать и на фоне того, что тем, кто находится в зоне боевых действий, друзья-сослуживцы становятся важнее, чем семья. И родственники могут не понимать, насколько тяжело боец переносит потерю своих сослуживцев.

Самое важное для семей — не хоронить бойцов заживо и не общаться с токсичными людьми, которые не поддерживают, а только накручивают. Можно найти новый круг общения, помогать другим. Стать волонтером: плести сети, шить, заниматься сбором посылок. Надо находить ресурсы, думать о себе, чтобы быть готовыми к встрече. Можно пойти учиться чему-то новому, ведь в стрессе организм вырабатывает много энергии, и ее стоит тратить на какую-то позитивную деятельность.

Бойцы чувствуют себя хорошо, если их признают, дают награды и уважают. Тогда их агрессия снижается и душевное спокойствие восстанавливается намного быстрее. Если же они чувствуют себя отвергнутыми, у них закипает множество деструктивных эмоций.

Родственникам военнослужащих нужно понимать, что их главная задача - помочь героям снова стать просто людьми в мирной жизни. Ведь самой важной реабилитационной средой будет, прежде всего, семья и ближайшее окружение. Тем же, чьи мужья, сыновья, братья погибли, хочется пожелать оставаться людьми. Людьми, достойными памяти погибшего защитника Родины.
