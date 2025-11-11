Дальневосточную ипотеку дадут всем бюджетникам

Правительство России должно до 1 декабря 2025 года распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» еще на три категории возможных получателей, среди которых учителя.Дальневосточную программу распространят на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает «Парламентская газета».Кроме того, дальневосточную ипотеку расширят на вторичный рынок жилья в городах, в которых не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц.Застройщики и риэлторы Бурятии ждут очередного роста спроса на новое жилье, что будет стимулировать рост строительного сектора.