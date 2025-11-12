Общество 12.11.2025 в 15:43
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
Текст: Андрей Константинов
Передвижной консультативно-диагностический центр РЖД «Святой Пантелеймон» с 13 по 30 ноября 2025 года окажет бесплатные медицинские услуги жителям 15 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
В состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, 8 из которых – медицинского назначения: вагон-регистратура, вагоны лучевой и функциональной диагностики, терапевтический, хирургический, лабораторный, ординаторская. Их помещения разработаны с учетом доступа пациентов с ограниченными возможностями здоровья.
Посетители поезда смогут пройти лабораторные и функциональные исследования и обратиться за консультацией к квалифицированным врачам-специалистам «РЖД-Медицины».
Для получения услуг необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Время работы специалистов с 8.00 до 18.00 часов.
Передвижной медицинский центр будет работать на станциях:
ст. Ручей – 13 ноября,
ст. Янталь – 14 ноября,
ст. Лена – 15, 16 ноября,
ст. Звездная – 17 ноября,
ст. Ния – 18 ноября,
ст. Киренга – 19 ноября,
ст. Улькан – 20 ноября,
ст. Наушки – 23 ноября,
ст. Джида – 24 ноября,
ст. Селендума – 25 ноября,
ст. Гусиное Озеро – 26 ноября,
ст. Загустай – 27 ноября,
ст. Горхон – 28 ноября,
ст. Новоильинский – 29 ноября,
ст. Заиграево – 30 ноября.
