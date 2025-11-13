Медицина в Бурятии становится современнее

В ходе визита Евгения Лудупова также провела обход по отделениям Кижингинской ЦРБ, пообщалась с пациентами и медицинскими работниками, вручив лучшим сотрудникам почетные награды за добросовестный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения Бурятии.





Работы по обновлению медицинской инфраструктуры также активно ведутся по всей Бурятии. Так, близится к завершению капитальный ремонт в Баунтовском, Баргузинском и Кяхтинском районах. Современные модульные поликлиники строятся в Северобайкальском, Тункинском и Окинском районах. В Баргузинском районе появятся две новые амбулатории, а в Таксимо откроется новая поликлиника.





«Мы продолжаем масштабную модернизацию первичного звена здравоохранения и улучшаем инфраструктуру медицинских организаций по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Вместе мы создаем современную и доступную среду для жизни и здоровья в нашей родной Бурятии!» — отметила Евгения Лудупова.





В Бурятии продолжает капитальный ремонт медучреждений по госпрограммам, реализуемым в республике по поручению президента России. Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова в рамках рабочего визита посетила несколько таких объектов в Кижингинском и Хоринском районах, оценив ход модернизации медицинской инфраструктуры.В Кижингинской ЦРБ проведен большой объем работ в рамках капитального ремонта. Выполнен комплексный ремонт кровли и заменены водостоки; отремонтирована отмостка здания; заменены 273 окна и двери; проведены электромонтажные работы и внутренняя отделка: выровнены стены, уложены новые напольные покрытия; смонтирована новая пожарная сигнализация. Обновленные помещения откроются уже в ближайшее время .В Хоринском районе готовится к открытию современная модульная поликлиника. Новое медучреждение, построенное по передовым стандартам, начнет работу в конце этого года после получения необходимых лицензий.Особое внимание уделяется развитию первичного звена: до конца года в разных районах республики заработают 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов на сумму более 74 миллионов рублей.Все эти перемены стали возможными благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.Фото: пресс-служба правительства Бурятии