Общество 13.11.2025 в 14:24

Туберкулёзников Бурятии защитили от коррупции

В республиканском законе устранены правовые нормы, создававшие почву для злоупотреблений
Текст: Станислав Сергеев
Фото: freepik.com
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты приняли поправки в закон «О защите населения РБ от туберкулеза», устраняющие коррупциогенные факторы. Изменения внесены по результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной комиссией парламента республики.

Эксперты выявили, что действующая редакция закона содержала положения, создававшие потенциальную почву для злоупотреблений. В частности, статья 15 закона дублировала нормы федерального законодательства, устанавливая полномочия по утверждению сроков проведения профилактических прививок, национального календаря прививок и категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. При этом эти вопросы уже полностью регулируются федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где профилактические прививки против туберкулеза включены в национальный календарь.

Дублирование федеральных норм в региональном законодательстве создавало коррупциогенный фактор, поскольку предполагало принятие нормативного правового акта за пределами компетенции государственных органов Бурятии. Новой редакцией закона этот недостаток устранен — соответствующие положения приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Также в тексте закона проведена замена терминологии в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Слова «орган исполнительной власти Республики Бурятия» заменены на «исполнительный орган Республики Бурятия» в соответствующих падежах.
