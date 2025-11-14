В 2026 году образование и здравоохранение Бурятии получат более 50 миллиардов рублей

Вчера на сессии Народный Хурал Бурятии утвердил бюджет республики на 2026 год с сохранением социальных приоритетов. На образование и здравоохранение будет направлено более 50 миллиардов рублей, что составляет около 37% всех расходов. Значительную часть финансирования составят федеральные средства, поступающие в рамках национальных проектов.Государственная программа «Развитие образования и науки» получит в 2026 году 30,4 миллиарда рублей, что на 4,5% больше, чем в 2025 году. Федеральное финансирование программы вырастет значительно - на 48,6%, достигнув 5,4 миллиарда рублей.Ключевые инвестиции в образование включают несколько важных направлений. На модернизацию школьных систем образования направят 1,5 миллиарда рублей, преимущественно за счет федеральных средств. Строительство школы на 150 мест в селе Оймур Кабанского района потребует 374 миллионов рублей. Цифровизация образовательных учреждений получит 67 миллионов рублей на создание безопасной IT-инфраструктуры.Поддержка педагогических работников остается важным приоритетом. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство предусмотрено почти 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Программа «Профессионалитет» получит 492 миллиона рублей на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей.Организация бесплатного горячего питания для младших школьников потребует 954 миллионов рублей, из которых 897 миллионов поступят из федерального бюджета.Расходы на здравоохранение в 2026 году составят 19,9 миллиарда рублей. Федеральное финансирование этой сферы увеличится на 1,4% и достигнет 2,4 миллиарда рублей.В медицинской сфере будут реализованы значимые проекты. Модернизация первичного звена здравоохранения получит 542 миллиона рублей. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет финансироваться в объеме 61 миллион рублей, из которых 53,8 миллиона рублей составят федеральные средства.Оснащение детских больниц и поликлиник современным оборудованием потребует 434 миллионов рублей. Обеспечение закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи получит 616 миллионов рублей, что особенно важно для удаленных районов республики.Лекарственное обеспечение останется самой крупной статьей расходов в здравоохранении - на эти цели предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. Значительные средства направят на обеспечение пациентов с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы и борьбу с гепатитом С.Особое внимание уделено кадровому обеспечению медицинских учреждений. На единовременные компенсационные выплаты медикам, переехавшим работать в сельскую местность, предусмотрено 175 миллионов рублей, преимущественно из федерального бюджета.Напомним, Народный Хурал принял бюджет будущего года только в первом чтении, ко второму чтению параметры главного финансового документа Бурятии могут быть существенно скорректированы.