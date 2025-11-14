Общество 14.11.2025 в 12:20

В Бурятии по программе «Земский доктор» привлекли более 1500 медиков

За этот год к программе присоединились 60 врачей и 19 фельдшеров
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Программа «Земский доктор/фельдшер» доказала свою эффективность: с 2012 года в районы Бурятии привлечено 1585 медицинских работников: 1382 врача и 203 фельдшера. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», реализуемому по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в октябре-ноябре этого года команда районных медиков пополнилась 34 новыми специалистами. Прибыли 26 врачей и 8 фельдшеров.

«Особенно радует, что в районы приезжают работать семейные пары. Программа не только улучшает здравоохранение, но и помогает создавать крепкие медицинские династии», - отметили в пресс-службе правительства.

Всего за этот год в Бурятии к программе присоединились 60 врачей и 19 фельдшеров.

«По итогам прошлого года мы достигли определенных результатов — численность врачей увеличилась с 3265 в 2022 году до 3429 в 2024 в государственных медорганизациях. Обеспеченность врачами выросла до 35,3 на 10 тыс. населения. Различные меры поддержки федерального уровня — программа «Земский доктор/Земский фельдшер», дополнительные выплаты из республиканского бюджета для городских докторов, остродефицитных специалистов, для врачей из малых городов — способствовали этому», — сообщила зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Сейчас финансовая поддержка для специалистов включает:

— Врачам в сельской местности — 2 млн рублей

— Фельдшерам в сельской местности — 1 млн рублей

— Врачам в малых городах (до 50 тыс. человек) — 1 млн рублей

— Фельдшерам в малых городах — 500 тыс. рублей

Дополнительно из республиканского бюджета выплачивается:

— 1 млн рублей врачам в городах: Гусиноозерск, Кяхта, Закаменск

— 1 млн рублей врачам наиболее дефицитных специальностей: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог-ортопед.

Итого врачи могут получить до 3 млн рублей.

Также с апреля 2025 года введены дополнительные ежемесячные выплаты: врачам — 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 30 тыс. рублей.
