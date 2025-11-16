Общество 16.11.2025 в 12:26

В Бурятии не стало заслуженного тренера по стрельбе из лука

Ушел из жизни Александр Хамнагдаев
Текст: Карина Перова
В Бурятии не стало заслуженного тренера по стрельбе из лука
Фото: минспорта Бурятии

Ушел из жизни мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и Бурятии по стрельбе из лука, заслуженный работник физической культуры РБ Хамнагдаев Александр Романович. Об этом сообщили в минспорта республики.

Он воспитал спортсменов высочайшего класса – заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, победителей и призеров мировых и европейских первенств. Среди них чемпион мира Эрдэм Жигжитов, победитель первенства мира, чемпион и призер чемпионата Европы Баир Цыбекдоржиев, призер кубка мира Татьяна Бадмажапова (Бильтрикова), призер Олимпийской недели в Рио-де-Жанейро Виктория Будаева (Дубанова), победитель и призер международных соревнований Эржэна Очирова, победитель летней Универсиады Эрдэм Цыдыпов, чемпион России, призер первенства мира Эрдэм Ирдынеев и другие.

Александр Романович был удостоен нагрудных знаков «Отличник физической культуры и спорта России» и «Отличник спорта Бурятии», медалей «За заслуги в спорте» и «90 лет органу управления физической культурой и спортом в Республике Бурятия», знака «Почетный знак РСШОР». Являлся спортивным судьей Всероссийской категории.

С выдающимся тренером простятся во вторник, 18 ноября, на лукодроме (ул. Жердева, 93). С 11:00 до 12:00 состоится молебен, с 12:00 до 13:00 – траурный митинг, а в 13:30 – поминальный обед в Конь-Yak (бывший Ургы, через дорогу от лукодрома) по адресу: ул. Тобольская, 40.

Теги
некролог спорт стрельба из лука

