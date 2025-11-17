Общество 17.11.2025 в 15:03

В Бурятии ветеранов СВО, получивших инвалидность, будут подключать к интернету

Соответствующую программу поручил разработать глава республики
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
К главе Бурятии в ходе прямого эфира 15 ноября обратилась супруга ветерана спецоперации из села Телемба. Она сообщила, что у ее мужа после ранения травмированы руки, правая рука практически обездвижена. Мужчина попал в программу адаптации жилья участникам СВО, но, чтобы ее воспользоваться, нужен интернет. Однако, провайдер по техническим причинам не может подключить их дом.

Кроме того, сейчас в рамках поддержки участников СВО предоставляется возможность дистанционного обучения, после которого можно дистанционно устроиться на работу. Но из-за отсутствия интернета воспользоваться этой помощью тоже нельзя.

По словам женщины, ее муж – не единственный с такой проблемой. Решить ее сельчанка попросила главу Бурятии.

Алексей Цыденов поручил адресно отработать этот вопрос с семьей ветерана. Также глава Бурятии заявил о необходимости введения новой меры поддержки – подключение к интернету ветеранов спецоперации, получивших инвалидность. Соответствующее поручение он дал министерству социальной защиты населения и министерству по развитию транспорта энергетики и дорожного хозяйства. 

- Давайте мы такую программу сделаем, что мы сами будем их к интернету подключать. Там либо проверять мобильную связь, где 4G обеспечивает соответствующую связь, там смотреть, какой оператор это делает. Если мобильная связь достаточную скорость не обеспечивает, значит будем помогать проводить Wi-Fi, оптиковолокно или каким-то иным техническим способом, но обеспечивать интернет с нормальной скоростью. Я, коллеги, прошу такую программу сделать, - поручил Алексей Цыденов. 
