Общество 18.11.2025 в 14:13

В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»

Появляется новая инфраструктура и проводится экологическая реабилитация озёр и рек
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»
Фото: Минприроды Бурятии

Бурятия последовательно укрепляет природоохранную инфраструктуру в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Одним из ключевых направлений стала реализация федерального проекта «Вода России», который охватывает как восстановление водных объектов, так и модернизацию инженерных систем водоотведения.

Восстановление озера и расчистка русел рек

9 декабря 2024 года между Республикой Бурятия и Федеральным агентством водных ресурсов было подписано соглашение о реализации мероприятий по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация озера Гусиное». Работы включают расчистку участков русел рек Загустай и Баян-Гол, что позволит восстановить естественный водообмен и улучшить экологическое состояние озера. Предварительные сроки реализации проекта – 2027–2028 годы.

В июне 2025 года Минприроды Бурятии направило заявку на финансирование работ в Росводресурсы. Общая сумма, запрошенная в рамках субвенций, составляет 75,45 млн рублей, включая 35 млн рублей – на 2027 год и 40,45 млн рублей – на 2028 год. Заявка получила предварительное одобрение, проведение мероприятий включено в план.

Масштабная реконструкция очистных сооружений

В рамках проекта «Вода России» в Бурятии ведётся модернизация важных объектов водоотведения. Так, в Улан-Удэ продолжается реконструкция правобережных очистных сооружений. Работы ведёт ФАУ «Роскапстрой». Общая стоимость работ составила 15,29 млрд рублей. Готовность объекта на 1 ноября составляет 32,33%. Подрядчик планируется все завершить в декабре 2027 года.

Реконструкцию очистных сооружений с биологической очисткой проводят и в Северобайкальске. Этим также занимается ФАУ «Роскапстрой». Стоимость объекта – 3,22 млрд рублей. Его готовность составляет 25,73%. Срок завершения работ – декабрь 2027 года.

Модернизация позволит значительно снизить экологическую нагрузку и обеспечить более высокие стандарты очистки сточных вод в Байкальском регионе.

«Федеральный проект «Вода России» – одно из приоритетных направлений природоохранной работы в Бурятии. Восстановление озера Гусиное, расчистка русел рек Загустай и Баян-Гол, а также масштабная реконструкция очистных сооружений – это долгосрочные и стратегически важные меры, направленные на улучшение качества водных ресурсов региона. Мы последовательно выстраиваем современную инфраструктуру, которая позволит значительно снизить экологические риски и обеспечить комфортные условия для жителей. Министерство продолжит работу над реализацией проектов и взаимодействие с федеральными ведомствами для привлечения необходимого финансирования», - отметили в Минприроды Бурятии.

 

Теги
вода России нацпроект федеральная программа минприроды

Все новости

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ
18.11.2025 в 15:20
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
18.11.2025 в 15:11
«Питбуль чуть не съел ему глаз»
18.11.2025 в 14:14
В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»
18.11.2025 в 14:13
Для жителей Бурятии въезд на Аршан резко подорожал
18.11.2025 в 14:02
Девушка из сауны обобрала богатого жителя Улан-Удэ
18.11.2025 в 13:02
В Бурятии брошенный на дороге «Мерседес» стал причиной ДТП
18.11.2025 в 12:47
46-летний улан-удэнец обчистил автомат с игрушками
18.11.2025 в 12:35
В Гусиноозерске за этот год отремонтировали восемь улиц
18.11.2025 в 12:23
Юный шахматист из Бурятии стал международным гроссмейстером
18.11.2025 в 12:19
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Для жителей Бурятии въезд на Аршан резко подорожал
Цена за посещение выросла со 100 до 250 рублей
18.11.2025 в 14:02
46-летний улан-удэнец обчистил автомат с игрушками
Все украденное добро он растерял, потому что был пьян
18.11.2025 в 12:35
В Гусиноозерске за этот год отремонтировали восемь улиц
Общая протяженность обновленных дорог составила почти пять километров
18.11.2025 в 12:23
Житель Бурятии заработал новую «уголовку», разорвав материалы старого дела
Так он выразил свое несогласие с вынесенным приговором
18.11.2025 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru