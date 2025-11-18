В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»

Бурятия последовательно укрепляет природоохранную инфраструктуру в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Одним из ключевых направлений стала реализация федерального проекта «Вода России», который охватывает как восстановление водных объектов, так и модернизацию инженерных систем водоотведения.

Восстановление озера и расчистка русел рек

9 декабря 2024 года между Республикой Бурятия и Федеральным агентством водных ресурсов было подписано соглашение о реализации мероприятий по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация озера Гусиное». Работы включают расчистку участков русел рек Загустай и Баян-Гол, что позволит восстановить естественный водообмен и улучшить экологическое состояние озера. Предварительные сроки реализации проекта – 2027–2028 годы.

В июне 2025 года Минприроды Бурятии направило заявку на финансирование работ в Росводресурсы. Общая сумма, запрошенная в рамках субвенций, составляет 75,45 млн рублей, включая 35 млн рублей – на 2027 год и 40,45 млн рублей – на 2028 год. Заявка получила предварительное одобрение, проведение мероприятий включено в план.

Масштабная реконструкция очистных сооружений

В рамках проекта «Вода России» в Бурятии ведётся модернизация важных объектов водоотведения. Так, в Улан-Удэ продолжается реконструкция правобережных очистных сооружений. Работы ведёт ФАУ «Роскапстрой». Общая стоимость работ составила 15,29 млрд рублей. Готовность объекта на 1 ноября составляет 32,33%. Подрядчик планируется все завершить в декабре 2027 года.

Реконструкцию очистных сооружений с биологической очисткой проводят и в Северобайкальске. Этим также занимается ФАУ «Роскапстрой». Стоимость объекта – 3,22 млрд рублей. Его готовность составляет 25,73%. Срок завершения работ – декабрь 2027 года.

Модернизация позволит значительно снизить экологическую нагрузку и обеспечить более высокие стандарты очистки сточных вод в Байкальском регионе.

«Федеральный проект «Вода России» – одно из приоритетных направлений природоохранной работы в Бурятии. Восстановление озера Гусиное, расчистка русел рек Загустай и Баян-Гол, а также масштабная реконструкция очистных сооружений – это долгосрочные и стратегически важные меры, направленные на улучшение качества водных ресурсов региона. Мы последовательно выстраиваем современную инфраструктуру, которая позволит значительно снизить экологические риски и обеспечить комфортные условия для жителей. Министерство продолжит работу над реализацией проектов и взаимодействие с федеральными ведомствами для привлечения необходимого финансирования», - отметили в Минприроды Бурятии.