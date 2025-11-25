Общество 25.11.2025 в 09:00

Размер пособия по больничному листу

Из чего складывается?
A- A+
Текст: Номер один
Размер пособия по больничному листу
Pixabay

Вопрос: «Слышала, что в следующем году повысится размер пособия на больничном. Правда ли это?» 

Эрдэм С., г. Улан-Удэ

В 2025 году максимальный размер пособия за день болезни - 5 673,97 руб. В 2026 году он увеличится до 6 827,4 руб. В 2027 году - до 7 860 руб.

Максимальный размер зависит от предельной базы для страховых взносов за 2 предыдущих года. Эту величину ежегодно устанавливает правительство:

- 2024 году - 2 млн 225 тыс. руб.;

- в 2025 году - 2 млн 759 тыс. руб.;

- в 2026 году - 2 млн 979 тыс. руб.

Минимальный размер при стаже меньше 6 месяцев - от МРОТ. Больничные не могут быть меньше МРОТ за полный месяц болезни. В 2025 году его федеральный размер - 22 440 руб. В 2026 году он должен составить 27 093 руб.

Выплаты конкретному работнику на больничном зависят от:

1. среднего заработка (учитывается за 2 предыдущих года);

2. стажа работы:

- 8 и более лет - на больничном выплачивается 100% среднего заработка;

- от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка. Максимум в 2026 году - 5 461,92 руб. за день болезни.

- до 5 лет - 60% среднего заработка. Максимум в 2026 году - 4 096,44 руб. за день болезни.

Теги
справбюро

Все новости

Размер пособия по больничному листу
25.11.2025 в 09:00
Улан-удэнца развели на 724 тысячи в группе пенсионеров-коммунальщиков
25.11.2025 в 08:58
В Улан-Удэ родилась девочка чуть больше килограмма
25.11.2025 в 08:37
В колониях Бурятии повеет Магаданом
24.11.2025 в 17:55
Жителя Бурятии убили из-за ДТП
24.11.2025 в 17:43
«То ли волки, то ли собаки»
24.11.2025 в 16:33
В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»
24.11.2025 в 16:13
Забайкалью утвердили дешевые билеты на 2026 год
24.11.2025 в 15:57
В Улан-Удэ бизнесмены смогут заработать на праздничном оформлении своих точек
24.11.2025 в 15:49
В Бурятии полицейский спас мужчину от взбесившейся жены
24.11.2025 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Бурятии благородный олень позировал на камеру
Забавные съемки проходили накануне ночью
25.11.2025 в 09:12
Улан-удэнца развели на 724 тысячи в группе пенсионеров-коммунальщиков
Об очередном случае мошенничества рассказали в местной полиции
25.11.2025 в 08:58
В Улан-Удэ родилась девочка чуть больше килограмма
Рост малышки составил всего 36 см
25.11.2025 в 08:37
В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»
Теперь все жалобы будут принимать через Госуслуги
24.11.2025 в 16:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru