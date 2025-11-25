Размер пособия по больничному листу

Вопрос: «Слышала, что в следующем году повысится размер пособия на больничном. Правда ли это?»

Эрдэм С., г. Улан-Удэ

В 2025 году максимальный размер пособия за день болезни - 5 673,97 руб. В 2026 году он увеличится до 6 827,4 руб. В 2027 году - до 7 860 руб.

Максимальный размер зависит от предельной базы для страховых взносов за 2 предыдущих года. Эту величину ежегодно устанавливает правительство:

- 2024 году - 2 млн 225 тыс. руб.;

- в 2025 году - 2 млн 759 тыс. руб.;

- в 2026 году - 2 млн 979 тыс. руб.

Минимальный размер при стаже меньше 6 месяцев - от МРОТ. Больничные не могут быть меньше МРОТ за полный месяц болезни. В 2025 году его федеральный размер - 22 440 руб. В 2026 году он должен составить 27 093 руб.

Выплаты конкретному работнику на больничном зависят от:

1. среднего заработка (учитывается за 2 предыдущих года);

2. стажа работы:

- 8 и более лет - на больничном выплачивается 100% среднего заработка;

- от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка. Максимум в 2026 году - 5 461,92 руб. за день болезни.

- до 5 лет - 60% среднего заработка. Максимум в 2026 году - 4 096,44 руб. за день болезни.