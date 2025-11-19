Бурятия развивает экологическую инфраструктуру

На территории нашей республики продолжается планомерное формирование современной системы обращения с отходами в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Регион будет заниматься реализацией федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», направленного на модернизацию сферы обработки твердых коммунальных отходов и усиление экологической защиты, до 2030 года.Напомним, соглашение № 051-2024-Ч20058-1 между правительством Бурятии и Минприроды России, которое регламентирует выполнение регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Республика Бурятия)», подписано еще в декабре прошлого года. Согласно этому документу, республике предоставляется доступ к целевым бюджетным средствам, однако вместе с тем фиксируется порядок контроля за достижением ключевых показателей нацпроекта.В федеральном бюджете на 2025 - 2027 гг. действительно предусмотрено выделение субсидий регионам на создание объектов инфраструктуры для системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Среди субъектов-получателей - Бурятия, для которой предусмотрено 1 554,8 млн рублей в 2026 году и 555,8 млн рублей - в 2027 году.Планируется, что выделенные средства пойдут на строительство двух значимых объектов - полигонов для размещения твердых коммунальных отходов в поселке Селенгинске и селе Турунтаево. Соответствующее республиканское софинансирование уже заложено в законе о бюджете Бурятии на 2025 - 2027 гг.Наша республика своевременно подала заявки на участие в федеральном проекте по строительству полигонов ТКО в Прибайкальском и Кабанском районах. В июле 2025 года межведомственная комиссия вынесла решение о необходимости актуализации сметной стоимости данных объектов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» - обязательной процедуры для последующего получения бюджетных ассигнований.Распоряжением правительства Бурятии от 14 июля 2025 года Министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ выделено 2,5 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации. Минстрой в настоящее время осуществляет работу по прохождению государственной экспертизы.- Развитие современной инфраструктуры обращения с отходами - ключевое направление национального проекта «Экологическое благополучие». Республика участвует в федеральной программе и входит в число регионов, которые системно работают над созданием экологически безопасных объектов. Строительство полигонов в Селенгинске и Турунтаево - стратегически важный шаг, который позволит значительно повысить качество обращения с отходами и снизить экологическую нагрузку на территории. Мы продолжим планомерно реализовывать мероприятия проекта, чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для всех жителей Бурятии, - отметили в Минприроды Бурятии.