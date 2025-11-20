В Забайкалье задержали жителя Бурятии

Сотрудники ФСБ задержали жителя Улан-Удэ за незаконную добычу золота в Красночикойском районе Забайкалья – при себе он имел золотосодержащий песок и самородки природного золота. Об этом «Чита.Ру» сообщили в пресс-службе ведомства 20 ноября.

По данным силовиков, он собирался продать добытое ради личной выгоды.

Красночикойский районный суд признал его виновным по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Фигурант полностью признал вину и заявил, что раскаивается. Ему назначили 1 год и 2 месяца лишения свободы, но с учетом обстоятельств срок заменили на принудительные работы на тот же период. Из его заработка будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, суд конфисковал его автомобиль Nissan X-Trail, поскольку он использовался в незаконной деятельности.

Также государству передали изъятое золото – 581 грамм почти чистого металла, стоимостью более 5 миллионов рублей.