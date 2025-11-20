Исторический центр Иркутска сделают платным для автомобилистов

В Иркутске началась подготовка общественного мнения по введению платного въезда в центр города. Чиновники обсудили введение платных парковочных зон под предлогом нехватки парковочных мест в историческом центре Иркутска. Об этом сообщает Irk.ru. Эксперты сошлись во мнении, что ситуация достигла критической точки и требует системного решения. Главным предложением стало внедрение платных парковок, но только в связке с масштабными работами по улучшению работы общественного транспорта.

Как отметил депутат думы Иркутска Александр Сафронов, проблема имеет многолетнюю историю и складывалась из нескольких факторов. Историческая застройка с узкими улицами изначально не была рассчитана на современные потоки машин. При этом центр города продолжает притягивать основную деловую, торговую и административную активность.

Александр Сафронов:

— Если в 2010 году в центре одновременно стояло около 2,5 тысячи автомобилей, то сегодня эта цифра выросла до семи тысяч и продолжает увеличиваться на пять процентов ежегодно. Еще одна ключевая проблема — поток автомобилей в часы пик. До 50% машин, проезжающих через центр, направляются в другие районы, но не имеют альтернативных объездных маршрутов.

Идея создания платных парковок стала главной темой дискуссии. По словам участников встречи, данная мера должна стать не способом пополнения бюджета, а инструментом для управления транспортными потоками.

Эксперт в сфере транспортного планирования Александр Михеев привел данные исследования, согласно которому большую часть парковочного пространства в центре занимают автомобилисты, которые оставляют свои машины на 5–10 часов. Таким образом, историческая часть города превратилась в «бесплатный гараж под открытым небом». Платная парковка даст возможность повысить оборачиваемость мест и освободить территорию.

При этом участники круглого стола единогласно заявили, что вводить платные парковки без предоставления альтернативы — бесполезно. Ей должен стать комфортный и эффективный общественный транспорт.

Алексей Савельев, заместитель председателя думы Иркутска:

— Без выделенных полос, без обновления автопарка и оптимизации маршрутов мы просто получим волну недовольства. Люди должны иметь выбор. Также нужно рассмотреть создание перехватывающих парковок на въездах в город. На них водитель сможет оставить свой автомобиль и пересесть на автобус. Не стоит забывать и про строительство многоуровневых паркингов и введение административных ограничений, например, запрета на въезд в самые перегруженные улицы.

В завершении дискуссии участники обратили внимание на грузовые машины почты или маркетплейсов, которые часто занимают парковочные места или участки дорог и тротуаров для разгрузки товаров. Профессор Байкальского государственного университета Елена Метелева предложила перенять опыт других регионов, где почтовые отделения или пункты выдачи заказов размещаются в библиотеках или досуговых центрах. Это, по ее мнению, позволило бы разгрузить центральные улицы от части коммерческого трафика.

В Иркутской области дефицит бюджета 2026 год достиг 25 миллиардов рублей. Деньги автомобилистов наверняка существенно пополнят казну.