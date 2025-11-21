Общество 21.11.2025 в 10:22
В Бурятии с организации взыскали 235 тысяч рублей
Компания несвоевременно вносила плату за негативное воздействие на окружающую среду
Текст: Карина Перова
В Бурятии судебные приставы взыскали 235 тысяч рублей с общества с ограниченной ответственностью, эксплуатирующего станцию биологической очистки бытовых сточных вод.
Это пени за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 и 2023 годы. Состоялся суд. После возбуждения исполнительного производства приставы арестовали расчетный счет организации-должника, денег на котором хватило для полного погашения долга.
«На сегодняшний день задолженность перечислена взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметили в УФССП по Бурятии.
Тегисудебные приставы