В Улан-Удэ установили электрофильтры на двух котельных

Власти Улан-Удэ продолжают работу по улучшения качества воздуха. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, в этом году в рамках проекта «Чистый воздух» установлены электрофильтры на двух котельных: в школе №13 и на ул. Гусиноозерская, 9. В совокупности они позволят снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 8,4 тонны в год. Также уже разработана проектная документация на перевод угольной котельной школы №23 на электрические котлы.«Работу выстраиваем с нуля. Мы сами разработали методику контроля, опытным путем установив периодичность осмотров и технического обслуживания, а также ведение соответствующей документации, журналов и актов осмотра», - рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.Параллельно в городе продолжается перевод частного сектора с печного на электрическое отопление. Этим летом на электроотопление перевели 160 домов в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Урожай» на Левом берегу, что позволило снизить вредные выбросы в атмосферу еще на 373,7 тонны в год.«В следующем году еще 161 дом переведем на электроотопление. 155 заявлений от жителей уже приняли. Также установим крупные электрофильтры на котельных в мкр. Забайкальский, Тальцы и в переулке Псковский. Помимо этого, начнем разработку проектной документации по реконструкции систем газоочистки на котельных мкр. Загорск, Аэропорт, Заречный и Юго-Западная», - сообщил Игорь Шутенков.