Общество 28.11.2025 в 12:46

На севере Бурятии «засекли» очередных любителей омуля

Ущерб от действий браконьеров составил почти 284 тысячи рублей
Текст: Карина Перова
Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжают ловить браконьеров, незаконно добывающих омуль. На берегу реки Холодная сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте, ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области и специалисты рыбоохраны заметили двух мужчин.

Нарушителями оказались жители поселка Нижнеангарск 28 и 39 лет. Они нелегально выловили байкальского эндемика с помощью двух 25-метровых сетей. Общий ущерб от их действий составил почти 284 тысячи рублей.

Правоохранители изъяли у браконьеров две резиновых лодки, сети и незаконно добытую рыбу.

«Дознавателем возбуждены уголовные дела по п. «а, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов). В отношении фигурантов избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

