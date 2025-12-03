Общество 03.12.2025 в 17:03

Медик из Бурятии отметила столетний юбилей

Октябрина Крупина до 72-х лет работала в Городской больнице №4
Текст: Служба информации "Номер один"
Недавно вековой юбилей отметила уроженка села Татаурово Прибайкальского района Бурятии. Поздравления принимала труженица тыла Октябрина Митрофановна Крупина.

Девочка родилась в селе Татаурово Прибайкальского района 28 ноября 1925 года. В 15 лет начала работать телеграфисткой на железной дороге на станции Татаурово. 

- Работа была интересная и очень ответственная. Я до сих пор помню азбуку Морзе и как сильно волновалась, когда была молодая и неопытная. Рука вдруг дрогнет, и вместо точки получалось тире. Когда началась война, увидев эшелоны раненых, я решила, что надо учиться на медсестру, - вспоминает ветеран. 

В 1943 году девушка поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Улан-Удэ. После окончания в 1946 году Октябрину направили в село Ульдургу Еравнинского района на работу помощником госсанинспектора. 

- В то время был всплеск заболеваний ветряной оспой. Помню, мне привели девочку лет восьми, чтобы сделать прививку. Ей показалось это очень болезненным, - рассказывает Октябрина Митрофановна. 

Отработав там почти три года, она переехала в Улан-Удэ и начала свою трудовую деятельность в больнице № 4 в детском отделении, где проработала до 72 лет. 

В 1941 году там было организовано педиатрическое отделение. Октябрина Митрофановна застала все этапы развития детской службы. В 1953 - 1962 там было 25 коек, с 1962 года детское отделение перевели в здание по ул. Севастопольской, 4а, которое принимало и лечило детей п. Загорска с рождения до 14 лет. В 1970 появилась детская поликлиника, количество коек увеличилось до 50. 


Перед выходом на пенсию Октябрина Митрофановна работала в приемном покое в стационаре. Тут же, на Машзаводе, она встретила своего мужа, который работал на Улан-Удэнском авиационном заводе. У них родились двое детей. Сейчас у долгожительницы трое внуков и трое правнуков. 

Городская больница № 4 за эти годы прошла огромный путь: от корпуса в 25 коек в деревянном бараке медчасти строящегося авиазавода до одного из крупнейших лечебных учреждений, оказывающих качественную квалифицированную медицинскую помощь населению Улан-Удэ и республики. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе коллектива и хорошему материально-техническому обеспечению.

Сейчас Городская больница № 4 – это семиэтажная поликлиника и монопрофильный стационар, взрослая и детская поликлиники, центр амбулаторной онкологической помощи, дневной стационар, центр амбулаторной хирургии, отделение лучевой диагностики и отделение медицинской профилактики.  

В стационаре оказывается медицинская помощь в отделениях кардиологии, неврологии, терапии, паллиативная медицинская помощь, а также работает единственное отделение колопроктологии в Республике Бурятия. Три дня в неделю больница принимает пациентов по скорой помощи. Клинико-диагностическая лаборатория оказывает все виды лабораторных анализов. Сочетая почти вековой опыт работы с новейшими методами профилактики, диагностики и лечения, медики больницы помогают пациентам сохранить и восстановить здоровье.

ГБУЗ «Городская больница №4» Улан-Удэ
