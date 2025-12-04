В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ

Третьего декабря на сессии Горсовета 2026 год утвердил Годом 360-летия основания города. На изучение истории родного города будет направлен целый комплекс мероприятий.

- Празднование юбилейной даты станет основой для подготовки комплекса мероприятий, направленных на изучение истории города и вовлечение всех городских организаций – от культурных до социальных, - пояснили в горсовете. На реализацию плана мероприятий выделено три миллиона рублей.

Финансирование праздничной программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета, а также за счет привлеченных внебюджетных источников. Проект решения вступит в силу после его официального опубликования на сайте правовой информации Улан-Удэ. Окончательный вердикт по данному вопросу депутаты вынесут после официального рассмотрения проекта.

– Бюджет уже определен, теперь предстоит определиться с программой праздничных мероприятий. Они будут познавательными и объединят все городские организации – от культурных до социальных, – отметил председатель социального комитета Денис Егоров.

Программу празднования объявят уже на следующей сессии горсовета Улан-Удэ, которая по традиции состоится в конце года.



Фото: "Номер один"