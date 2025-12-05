Студенты из Бурятии создают «Пышные истории»

В Бурятии студенты ВСГУТУ работают над технологией мучных кондитерских изделий с использованием безлактозного сырья. Аналогов в республике нет. На базе университета уже состоялась продажа пробной партии продукта. Сейчас команда проходит этапы доработки и поиска инвесторов. Проект реализуется в рамках акселерационной программы «ТЕХНОБУРЯ».

Начинающие технологические предприниматели – Сергей Хабитуев, Банзар Гылыков, Ксения Пузанова, Антон Гончаров, Василий Савинов и аспирант Матвей Хамосов – позиционируют бренд под именем «Пышные истории» и нацелены реализовать его на федеральном масштабе.

Проект решит проблему нехватки разнообразной и доступной выпечки для людей с непереносимостью лактозы и сторонников здорового образа жизни. В пресс-службе вуза заявили, что это удобный для перекуса формат «продукта на палочке».

«Мы уже изготовили пробные партии на лактозном и безлактозном молоке и провели первую продажу в студенческой столовой. Покупатели высоко оценили продукт. Тесты показали: наша выпечка не уступает обычной, а иногда даже превосходит ее – безлактозные пончики оказались нежнее и насыщеннее обычных», — рассказал лидер проекта Сергей Хабитуев.