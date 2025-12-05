Общество 05.12.2025 в 13:41

Студенты из Бурятии создают «Пышные истории»

Это проект по производству безлактозной выпечки
A- A+
Текст: Карина Перова
Студенты из Бурятии создают «Пышные истории»
Фото: пресс-служба ВСГУТУ

В Бурятии студенты ВСГУТУ работают над технологией мучных кондитерских изделий с использованием безлактозного сырья. Аналогов в республике нет. На базе университета уже состоялась продажа пробной партии продукта. Сейчас команда проходит этапы доработки и поиска инвесторов. Проект реализуется в рамках акселерационной программы «ТЕХНОБУРЯ».

Начинающие технологические предприниматели – Сергей Хабитуев, Банзар Гылыков, Ксения Пузанова, Антон Гончаров, Василий Савинов и аспирант Матвей Хамосов – позиционируют бренд под именем «Пышные истории» и нацелены реализовать его на федеральном масштабе.

Проект решит проблему нехватки разнообразной и доступной выпечки для людей с непереносимостью лактозы и сторонников здорового образа жизни. В пресс-службе вуза заявили, что это удобный для перекуса формат «продукта на палочке».

«Мы уже изготовили пробные партии на лактозном и безлактозном молоке и провели первую продажу в студенческой столовой. Покупатели высоко оценили продукт. Тесты показали: наша выпечка не уступает обычной, а иногда даже превосходит ее – безлактозные пончики оказались нежнее и насыщеннее обычных», — рассказал лидер проекта Сергей Хабитуев.

Теги
безлактозная выпечка ВСГУТУ

Все новости

Студенты из Бурятии создают «Пышные истории»
05.12.2025 в 13:41
В Бурятии не смогли спасти от пожара жилой дом
05.12.2025 в 13:39
Глава Бурятии подарил конному двору Престиж
05.12.2025 в 13:07
В Улан-Удэ на Арбате запахнет канализацией
05.12.2025 в 12:46
Молодая жительница Бурятии сожгла в печке полмиллиона рублей
05.12.2025 в 12:29
В селе Выдрино обустроили пешеходную зону парка Победы
05.12.2025 в 12:22
В Улан-Удэ более тысячи человек переселят из аварийного жилья до 2027 года
05.12.2025 в 12:00
Пожилая учитель из Бурятии перевела мошенникам больше двух миллионов
05.12.2025 в 11:49
В Бурятии участнику программы «Гектар» вручили «Звезду Дальнего Востока»
05.12.2025 в 11:42
Бурятия снова покорила «Всю страну»
05.12.2025 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Глава Бурятии подарил конному двору Престиж
Это кличка новой лошади для иппотерапии
05.12.2025 в 13:07
В Улан-Удэ на Арбате запахнет канализацией
Там будут менять старые трубы
05.12.2025 в 12:46
В селе Выдрино обустроили пешеходную зону парка Победы
Изюминкой проекта стали уникальные скамейки с вазонами для цветов
05.12.2025 в 12:22
В Улан-Удэ более тысячи человек переселят из аварийного жилья до 2027 года
В программу расселения попали 15 многоквартирных домов
05.12.2025 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru