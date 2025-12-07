Общество 07.12.2025 в 15:33

Якутия осталась без льготных лекарств

Из-за падения продаж алмазов,  в бюджете республики не хватает денег на медикаменты  
Текст: Иван Иванов
В Якутии начались перебои с обеспечением льготными лекарствами. Отсутствие некоторых бесплатных  лекарств в аптеках возникло из-за недостаточного финансирования, сообщили порталу «Улус.Медиа» в Минздраве Якутии.

Для стабилизации ситуации Минздрав совместно с Министерством финансов Якутии проводят работу по изысканию дополнительных средств и организационных решений. Экономия, полученная по итогам других госзакупок, направляется на льготное лекарственное обеспечение. По отдельным наименованиям лекарств, закупленных за счет этой экономии, поставки ожидаются в первой половине декабря.

Для адресного решения вопроса якутянам рекомендовали обратиться поликлинику по месту жительства. Вопрос доступности конкретного препарата может быть решен путем перемещения его запаса между аптеками, замены терапии на доступный аналог или направления на лечение в условиях дневного стационара.

Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология – эта тройка заболеваний на которые ежегодно республика выделяет наибольший объем ассигнований по льготным лекарствам. Проблемы с бюджетом возникли в Якутии из-за сложностей у крупнейшего налогоплательщика республики, алмазодобывающий  «АЛРОСА», которая ранее давала свыше 45 миллиардов в бюджет Якутии. Этих денег ранее хватало на многое.

Но в 2025 году поступления от АЛРОСА снизились из-за санкций, падения цен на алмазы и сокращения добычи. Компания вынуждена  снижать  производство и персонал.

Фото: "Номер один"
07.12.2025 в 15:33
