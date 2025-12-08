За два дня в БСМП с инсультом угодили 9 жителей Бурятии

За минувшие выходные экстренная медицинская помощь потребовалась 300 жителям Бурятии. Из них 88 человек госпитализировали в БСМП по показаниям.

С инсультом в больницу угодили 9 пациентов. Еще восьмерых оперативно прооперировали.

В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 4 человека. А злоупотребление алкоголем привело на больничную койку двух жителей региона.