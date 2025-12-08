Общество 08.12.2025 в 15:57
За два дня в БСМП с инсультом угодили 9 жителей Бурятии
А злоупотребление алкоголем привело на больничную койку двух человек
Текст: Карина Перова
За минувшие выходные экстренная медицинская помощь потребовалась 300 жителям Бурятии. Из них 88 человек госпитализировали в БСМП по показаниям.
С инсультом в больницу угодили 9 пациентов. Еще восьмерых оперативно прооперировали.
В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 4 человека. А злоупотребление алкоголем привело на больничную койку двух жителей региона.
