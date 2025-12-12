В Улан-Удэ возьмутся за велодорожки

В администрации Улан-Удэ приступили к детальной проработке велодорожной инфраструктуры в городе. Об этом заявил мэр Игорь Шутенков.

Сейчас велодорожки есть в парках «Юбилейный», имени Жанаева и Орешкова, а также веломаршрут от Стрелки до Верхней Березовки. Местные власти признали: этого мало.

Градоначальник поручил определить места, где будут расположены новые велодорожки, и запланировать соответствующую инфраструктуру. Для этого сформировали рабочую группу, которая займется детальным изучением маршрутов, выбором оптимальных мест размещения дорожек и подготовкой всех необходимых документов.

«Главная задача – велосипедисты должны безопасно и удобно перемещаться по городу. С пользой для себя и не создавая помех для других участников дорожного движения или отдыхающих. По сути, речь идет об интеграции велоинфраструктуры в городские системы транспорта и активного отдыха в Улан-Удэ», - прокомментировал Игорь Шутенков.