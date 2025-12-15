В Бурятии двое разбойников с ножницами пытались отжать у подростка телефон

В Северобайкальском городском суде Бурятии вынесли приговор двум мужчинам, совершившим разбой в отношении 15-летнего подростка. Они вооружились ножницами и стеклянной бутылкой.

Приятели, будучи пьяными, увидели юношу, в руках которого был телефон. Товарищи решили напасть на него и отобрать гаджет. Один из них подошел к парню и, направив на него ножницы, угрожая применением насилия опасного для жизни и здоровья, потребовал передать телефон. Второй мужчина поддержал друга.

Первому горожанину назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением ограничений. А его приятелю – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако приговор в законную силу не вступил, поскольку поступила апелляционная жалоба адвоката одного из осужденных. Уголовное дело направят для апелляционного рассмотрения в Верховный суд РБ.