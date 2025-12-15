Общество 15.12.2025 в 10:02

В Бурятии двое разбойников с ножницами пытались отжать у подростка телефон

Они предстали перед судом
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии двое разбойников с ножницами пытались отжать у подростка телефон
Фото: freepik.com

В Северобайкальском городском суде Бурятии вынесли приговор двум мужчинам, совершившим разбой в отношении 15-летнего подростка. Они вооружились ножницами и стеклянной бутылкой.

Приятели, будучи пьяными, увидели юношу, в руках которого был телефон. Товарищи решили напасть на него и отобрать гаджет. Один из них подошел к парню и, направив на него ножницы, угрожая применением насилия опасного для жизни и здоровья, потребовал передать телефон. Второй мужчина поддержал друга.

Первому горожанину назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением ограничений. А его приятелю – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако приговор в законную силу не вступил, поскольку поступила апелляционная жалоба адвоката одного из осужденных. Уголовное дело направят для апелляционного рассмотрения в Верховный суд РБ.

Теги
разбой суд приговор

Все новости

Лучших спортсменов Улан-Удэ порадуют под Новый год премиями
15.12.2025 в 10:18
Красотка с сайта знакомств развела улан-удэнца на 3 млн рублей
15.12.2025 в 10:07
В Бурятии двое разбойников с ножницами пытались отжать у подростка телефон
15.12.2025 в 10:02
Почти сутки жители пригорода Улан-Удэ провели без электричества в мороз
15.12.2025 в 09:55
Женщину оправдали за нежелание возвращать ошибочный перевод
15.12.2025 в 09:38
В Бурятии не стало известного тренера по легкой атлетике
15.12.2025 в 09:22
В Бурятии погиб бульдозерист
15.12.2025 в 09:21
В Улан-Удэ потушили пожар в дацане
15.12.2025 в 09:10
Принудительное выселение соседей
15.12.2025 в 09:00
Что сулит жителям Бурятии гороскоп в понедельник, 15 декабря
15.12.2025 в 07:46
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Красотка с сайта знакомств развела улан-удэнца на 3 млн рублей
Влюбившись, мужчина не заметил, как попался в сети мошенников
15.12.2025 в 10:07
Почти сутки жители пригорода Улан-Удэ провели без электричества в мороз
13 декабря стало несчастливым днём для жителей ДНТ «Радужный»
15.12.2025 в 09:55
В Бурятии не стало известного тренера по легкой атлетике
Ушел из жизни Валерий Иванович Бражник
15.12.2025 в 09:22
Принудительное выселение соседей
Разберем основные причины
15.12.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru