Общество 18.12.2025 в 10:24

Грузопоток через КПП «Кяхта- Алтанбулак» вырос в в 2,5 раза

Заместитель премьер-министра Монголии Ганхуяг высоко оценил работу пограничных и таможенных служб соседних стран
Текст: Иван Иванов
Рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Монголии Хассуурийн Ганхуягом посетила с рабочим визитом Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алтанбулаг" в аймаке Сэлэнгэ. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
 
По данным монгольской стороны за первое полугодие 2025 года, из России было импортировано 136,9 тыс. тонн грузов. Из этого объема 110,7 тыс. тонн прошли через контрольно-пропускной пункт (КПП) “Алтанбулаг”, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За тот же период через КПП проследовало более 30 тысяч иностранных пассажиров, 10% из которых посетили свободную экономическую зону “Алтанбулаг”.

Заместитель премьер-министра Ганхуяг отметил: "Свободная экономическая зона должна не только обеспечить беспошлинную торговлю, но и открыть возможности для экспорта отечественной продукции в Россию и страны Евразии через пограничный переход “Алтанбулаг”. Необходимо организовывать встречи с инвесторами, подготовить решения о распределении земель и развитии инфраструктуры, исходя из их потребностей, и тесно сотрудничать с руководством аймака для разработки дальнейшей политики развития. Кроме того, следует создать рабочую группу для совершенствования нормативно-правовой базы и разработки плана, обобщающего соответствующие предложения".
 Рабочая группа также ознакомилась с работой единой лаборатории на автомобильном пункте пропуска. Господин Ганхуяг поручил обеспечить условия для стопроцентного соблюдения 468 обязательных параметров досмотра товаров и материалов, ввозимых в Монголию, а также провести комплексную реформу системы пограничного контроля в соответствии с требованиями национальной безопасности, пограничного и карантинного надзора.

Фото: Номер одни

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

