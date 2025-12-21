«Бурятия опасна для сердца»

Лукас ежегодно приезжал из Швейцарии в Сибирь, пока не понял, что колесить тысячи километров это не выход. В итоге приобрел участок в Тулунже. Вместе с друзьями построил дом и стал развивать туристический проект. Его целью было показать путешественникам настоящую, дикую Бурятию — недоступные места и тропы за пределами обычных маршрутов.





Сам же Лукас во время путешествий продолжает открывать для себя новые уголки региона. В этом сезоне его впечатлили северный Байкал и Джергинский заповедник. Среди местных жителей, по его наблюдениям, особым спросом пользовались поездки по Баргузинской долине и на озеро Халюта.





Интерес европейцев к Бурятии вновь набирает обороты, несмотря на логистические трудности. Этим летом по приглашению Лукаса в Баргузинской долине планирует обосноваться молодая пара из Швейцарии. Гид отмечает, что туристическая инфраструктура региона за последние семь лет значительно улучшилась.





Как мы обычно представляем себе жителя Европы, особенно Западной? Рассудительным, просчитывающим свои действия на 100 шагов вперед, прагматичным человеком, в жизни которого нет места спонтанным решениям и безрассудности. Швейцарец Лукас Аккерман с легкостью разрушает все эти стереотипы. Однажды побывав в нашей республике как турист, он внезапно понял: «Мое». Влюбившись в Бурятию, Лукас решился на переезд и сейчас с удовольствием открывает для себя самые дальние уголки республики. Этой зимой швейцарец обосновался в селе Гусиха. Зачем европеец поехал в Баргузинский район, как он зарабатывает на жизнь и почему выбрал для жизни именно Бурятию, хотя побывал во многих других странах, читайте в «Номер один».Уже несколько десятилетий Швейцария стабильно занимает одно из первых мест в рейтинге самых благополучных стран мира. Благодаря тщательно разработанной социальной инфраструктуре этот европейский регион становится еще более привлекательным. К тому же Швейцария расположена в одном из самых живописных мест нашей планеты. Эксперты полагают, что из общего числа жителей Швейцарии, составляющего 8,5 млн человек, примерно 2,1 млн — это иностранцы, имеющие вид на жительство.Но Лукас Аккерман перевернул все стереотипы — променял налаженную, размеренную жизнь в Швейцарии на проживании в России. Родом он из города Люцерна. До 50 лет жил обычной жизнью, занимался ремонтом машин. Мужчина много путешествовал: побывал в Турции, Иране, Узбекистане, Казахстане, Монголии. Но когда увидел Байкал и Сибирь, понял, что влюбился в нашу природу. Свой переезд он планировал около десяти лет.По мнению Лукаса, в Бурятии люди открытые и дружелюбные. Кроме того, здесь есть все - леса, острова, горы, степи, реки и озера. Это уникальное место, где легко построить дом и жить на своей земле.Как рассказывает Лукас, в Швейцарии, чтобы перекрасить забор в другой цвет, не говоря о других больших перестройках родного дома, нужно согласовать свое желание со всеми соседями. Также Лукас отмечает явные различия в менталитете: россияне, по его наблюдениям, воспринимают жизнь более легко и свободно, в отличие от педантичных швейцарцев, которые, как он выразился, «работают как швейцарские часы». Бурятские просторы, по его мнению, не идут ни в какое сравнение с компактной Швейцарией, площадь которой меньше Баунтовского района.В Тулунже Лукасу нравится чистый воздух, близость к городу и возможность заниматься собственным хозяйством в период межсезонья в туристической сфере. За семь лет проживания в республике он успел построить двухэтажный дом, баню и теплицу. Примечательно то, что двор Лукаса не разделен забором с соседями. Они поддерживают дружеские отношения и помогают друг другу заниматься огородом. Летом возиться с растениями швейцарцу некогда — начинается туристический сезон, и дома он бывает редко.Благодаря своей деятельности Лукас изучил Бурятию намного лучше местных жителей. В своих интервью он не раз говорил, что нашел свое счастье в этом таежном и степном крае. Больше всего швейцарцу полюбился Джидинский район.На вопрос о прошедшем туристическом лете наш собеседник отвечает с удовлетворением: «Я доволен. Несколько интересных туров прошло». Его клиентами становятся самые разные люди: местные жители, туристы из всех регионов России и даже гости из его родной Швейцарии. Маршруты, которые он предлагает, столь же разнообразны: от классических поездок вокруг Байкала до масштабного, 12-дневного путешествия по «Великому кольцу Байкала» через «110-й зимник» и трехнедельного тура для швейцарцев по Бурятии.Но есть место, которое гида из Швейцарии притягивает особо — Гусиха.- Уникальное место силы, тихо, и связи нет, — говорит он. Сейчас, в межсезонье, Лукас работает там администратором и помогает с перестройкой турбазы.- Хозяин мне предложил помочь в Гусихе. Потихоньку перестроим все, чтобы было комфортно, чисто и уютно. И повысим уровень в целом, — делится он планами.Его цель — создать современную, чистую базу, уровень которой будет ближе к европейским стандартам. О том, как перестраивает турбазу, Лукас описывает в своем телеграм-канале.Гусихинский минеральный источник находится в Баргузинском районе, в 22 км к востоку от поселка Усть-Баргузина, в живописной долине реки Малая Гусиха. Этот маршрут, стартующий также из села Максимиха, давно стал популярным направлением. Правда дорога до самого источника такая, что на обычной машине трудно проехать.Термальная вода выходит на поверхность у подножия склона двумя мощными ключами, образуя незамерзающее даже в лютые сибирские морозы озеро. Температура бьющих из-под земли струй впечатляет: первый выход нагрет до 52,3 °С, второй — до 43,4 °С. Рядом находится пробуренная скважина глубиной более 84 метров, вскрывшая подземный пласт с рекордной температурой в 71,5°С.По рассказам местных, в советское время там находилась теплица, в которой выращивали розы и тюльпаны для поставки на праздники.Вода Гусихинского источника — настоящий коктейль из полезных элементов. Анализы показывают высокое содержание фтора, присутствие сероводорода, сульфатов и хлоридов. Особую ценность ей придает содержание радона, что относит эти воды к ценным бальнеологическим ресурсам. По своему типу они классифицируются как «кульдурские» — по аналогии с известным курортом в Еврейской автономной области, который знаменит высокотермальными кремнистыми водами.Лукас заявляет, что сейчас живет своей мечтой. Он воплотил ее в жизнь и наслаждается каждым моментом.Жизнь швейцарца в Бурятии — история осознанного выбора. Впервые приехав в Россию в 34 года, он и не предполагал остаться здесь навсегда, пока не побывал в нашей республике. Но сейчас Лукас уверенно говорит: «В Швейцарии было сложно, а здесь мне лучше. Бурятия — это теперь и моя судьба». Он хорошо говорит на русском языке, легко общаясь с местными жителями, и проникся нашей культурой.- Байкал и Бурятия — это опасно для сердца, потому что, однажды побывав здесь, всегда хочется вернуться. Это нечто большее, чем просто природа.Его синий КамАЗ, на котором он возит туристов по разным маршрутам, уже многим знаком. Благодаря высокой проходимости Лукас возит туристов по очень отдаленным и труднодоступным местам. А во всех путешествиях его неизменно сопровождает немецкая овчарка Стелла, прибившаяся к нему три года назад.- Однажды я ехал на велосипеде в магазин и заметил ее. Собаки не любят велосипеды, поэтому я решил не нервировать животное и остановился. Поздоровался и погладил ее, а она, обнюхав меня, пошла за мной. У меня всегда были собаки в Швейцарии, поэтому догадался, что она воспитанная. Стелла знала множество команд, и я понял, что она потерялась. Разместил объявление в местных соцсетях и отвел ее в ветслужбу, где нам сказали, что ей около девяти месяцев. Я долго ждал, что ее хозяин найдется, но никто так и не объявился. В итоге она осталась у меня. Вот уже три года мы живем вместе, - рассказывает Лукас.О будущем он размышляет с энтузиазмом. Планирует снова водить группы по «Великому кольцу Байкала» и освоить новый маршрут по Удунгуйскому тракту на Чайном пути. А на вопрос об усталости от сибирской зимы отвечает решительно: «Нет, уже привык. Легче минус 25 и солнце, чем плюс 2, мокрый снег и туман». Лукас Аккерманн нашел в Бурятии то, что искал - простор, свободу, смысл и дело жизни. И теперь помогает другим открыть для себя эту «опасную для сердца землю».Фото: предоставлено героем статьи