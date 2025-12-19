Общество 19.12.2025 в 10:26

55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи

Забытый кем-то гаджет лежал в примерочной
A- A+
Текст: Елена Кокорина
55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи

55-летняя жительница Улан-Удэ пойдет по уголовному делу за кражу телефона из пункта выдачи заказов. Гаджет в примерочной по забывчивости оставила предыдущая покупательница, а когда вернулась – его там уже не было.

30-летняя женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных была задержана подозреваемая, которой оказалась 55-летняя жительница г. Улан-Удэ, не работающая и ранее не судимая.

- Установлено, что, получив заказ, одна женщина зашла в примерочную и, выходя, по невнимательности оставила телефон с включённым экраном. Спустя некоторое время в пункт выдачи пришла другая, и, получив свои товары, зашла в ту же примерочную, где заметила оставленный гаджет. Прикрыв его своими вещами, она вынесла мобильный из помещения, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

Теги
кража

Все новости

55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
19.12.2025 в 10:05
В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат
19.12.2025 в 10:01
Денежный перевод от мужа оставил улан-удэнку без 300 тысяч рублей
19.12.2025 в 09:46
В Улан-Удэ легковушка влетела в ковш трактора
19.12.2025 в 09:32
На трассе в Бурятии 4 человека пострадали в лобовом ДТП
19.12.2025 в 09:20
Лай соседской собаки
19.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 декабря 2025 года
19.12.2025 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
Алексей Цыденов исполнит ее мечту в рамках акции «Елка желаний»
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
На ее создание страна получит кредит от Европейского банка  и грант от Люксембурга
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
Они жульничали на мясной ярмарке с торговыми местами
19.12.2025 в 10:05
В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат
Ему понадобились деньги на ремонт дома
19.12.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru