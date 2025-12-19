55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи

55-летняя жительница Улан-Удэ пойдет по уголовному делу за кражу телефона из пункта выдачи заказов. Гаджет в примерочной по забывчивости оставила предыдущая покупательница, а когда вернулась – его там уже не было.

30-летняя женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных была задержана подозреваемая, которой оказалась 55-летняя жительница г. Улан-Удэ, не работающая и ранее не судимая.

- Установлено, что, получив заказ, одна женщина зашла в примерочную и, выходя, по невнимательности оставила телефон с включённым экраном. Спустя некоторое время в пункт выдачи пришла другая, и, получив свои товары, зашла в ту же примерочную, где заметила оставленный гаджет. Прикрыв его своими вещами, она вынесла мобильный из помещения, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site