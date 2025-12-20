В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника

В Бурятии студента отметили в Заиграевской районной больнице за спасение одногруппника, сообщает газета «Вперед». Напомним, 28 ноября в Новоильинском филиале РМТ во время занятий у юноши случился эпилептический приступ. В экстренной ситуации не растерялся первокурсник Антон Воронин.

Последний быстро и правильно оказал первую помощь: уложил товарища на бок, зафиксировал голову и оставался рядом до прихода медработника. Именно эти действия помогли избежать серьезных последствий.

За проявленное самообладание, знание основ первой помощи и неравнодушие Антону Воронину вручили грамоту от Заиграевской ЦРБ.