Общество 21.12.2025 в 09:52

Житель Бурятии отсудил у бывшего работодателя 250 тысяч рублей

Мужчина потерял на производстве здоровье
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии отсудил у бывшего работодателя 250 тысяч рублей

Верховный суд Бурятии увеличил размер компенсации морального вреда мужчине, который работая на вредном производстве сильно подорвал свое здоровье. Изначально районный суд назначил ему 180 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но прокурор не согласился и обжаловал приговор, добившись увеличения суммы еще на 70 тысяч.

Букет профессиональных заболеваний у мужчины возникли в результате неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов. Работая во вредных условиях на протяжении семи лет в должности машиниста автогрейдера, он утратил 30% трудоспособности. Работодателем, как оказалось, не были обеспечены безопасные условия труда.

Не соглашаясь с размером компенсации, определенным районным судом в сумме 180 тыс. рублей, прокурор подал апелляцию. Верховный суд республики пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 250 тыс. рублей. Денежные средства мужчине уже выплачены.

Фото: loon.site

 

 

Теги
компенсация

Все новости

В Улан-Удэ соседство с посуточными арендаторами превращает жизнь в кошмар
21.12.2025 в 08:00
«Бурятия опасна для сердца»
21.12.2025 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 21 декабря
21.12.2025 в 06:00
В Бурятии осудили дальнобойщика за липовые права
20.12.2025 в 16:11
В Бурятии инспекторы вытянули водителя из снежного плена
20.12.2025 в 15:27
На Октябре в Улан-Удэ столкнулись две легковушки
20.12.2025 в 15:16
Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
20.12.2025 в 13:13
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
20.12.2025 в 13:02
В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн
20.12.2025 в 12:52
Волонтер из Бурятии вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме
20.12.2025 в 12:38
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ соседство с посуточными арендаторами превращает жизнь в кошмар
Однако прикрыть такие балаганы крайне тяжело
21.12.2025 в 08:00
«Бурятия опасна для сердца»
Чем занимается в Бурятии бывший житель альпийской страны?
21.12.2025 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 21 декабря
Расклад по знакам зодиака
21.12.2025 в 06:00
В Бурятии осудили дальнобойщика за липовые права
Он приобрел фальшивый документ через Интернет
20.12.2025 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru