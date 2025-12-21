Житель Бурятии отсудил у бывшего работодателя 250 тысяч рублей

Верховный суд Бурятии увеличил размер компенсации морального вреда мужчине, который работая на вредном производстве сильно подорвал свое здоровье. Изначально районный суд назначил ему 180 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но прокурор не согласился и обжаловал приговор, добившись увеличения суммы еще на 70 тысяч.

Букет профессиональных заболеваний у мужчины возникли в результате неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов. Работая во вредных условиях на протяжении семи лет в должности машиниста автогрейдера, он утратил 30% трудоспособности. Работодателем, как оказалось, не были обеспечены безопасные условия труда.

Не соглашаясь с размером компенсации, определенным районным судом в сумме 180 тыс. рублей, прокурор подал апелляцию. Верховный суд республики пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 250 тыс. рублей. Денежные средства мужчине уже выплачены.

Фото: loon.site