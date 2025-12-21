Общество 21.12.2025 в 12:08

В районе Бурятии поселилась новогодняя банда снеговиков

Снежных героев слепила местная жительница
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии поселилась новогодняя банда снеговиков

Жительница Заиграевского района Бурятии Валентина Пантелеева слепила в родном селе Онохой сразу нескольких снеговиков. Фото новогодних героев опубликовали в местной газете «Вперед».

«Снега нынче много», - решила местная учительница и принялась за лепку. А когда результат был готов еще и имена им дала. Теперь на радость детворе, как и всем местным жителям, в селе есть снежные Иветта, Мюзеттта, Милетта и Жоржетта.

Фото: газета «Вперед»

Теги
снеговик

Все новости

В районе Бурятии поселилась новогодняя банда снеговиков
21.12.2025 в 12:08
Житель Бурятии отсудил у бывшего работодателя 250 тысяч рублей
21.12.2025 в 09:52
В Улан-Удэ соседство с посуточными арендаторами превращает жизнь в кошмар
21.12.2025 в 08:00
«Бурятия опасна для сердца»
21.12.2025 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 21 декабря
21.12.2025 в 06:00
В Бурятии осудили дальнобойщика за липовые права
20.12.2025 в 16:11
В Бурятии инспекторы вытянули водителя из снежного плена
20.12.2025 в 15:27
На Октябре в Улан-Удэ столкнулись две легковушки
20.12.2025 в 15:16
Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
20.12.2025 в 13:13
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
20.12.2025 в 13:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Житель Бурятии отсудил у бывшего работодателя 250 тысяч рублей
Мужчина потерял на производстве здоровье
21.12.2025 в 09:52
В Улан-Удэ соседство с посуточными арендаторами превращает жизнь в кошмар
Однако прикрыть такие балаганы крайне тяжело
21.12.2025 в 08:00
«Бурятия опасна для сердца»
Чем занимается в Бурятии бывший житель альпийской страны?
21.12.2025 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 21 декабря
Расклад по знакам зодиака
21.12.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru