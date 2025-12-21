Общество 21.12.2025 в 12:08
В районе Бурятии поселилась новогодняя банда снеговиков
Снежных героев слепила местная жительница
Текст: Елена Кокорина
Жительница Заиграевского района Бурятии Валентина Пантелеева слепила в родном селе Онохой сразу нескольких снеговиков. Фото новогодних героев опубликовали в местной газете «Вперед».
«Снега нынче много», - решила местная учительница и принялась за лепку. А когда результат был готов еще и имена им дала. Теперь на радость детворе, как и всем местным жителям, в селе есть снежные Иветта, Мюзеттта, Милетта и Жоржетта.
Фото: газета «Вперед»
