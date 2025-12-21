В районе Бурятии поселилась новогодняя банда снеговиков

Жительница Заиграевского района Бурятии Валентина Пантелеева слепила в родном селе Онохой сразу нескольких снеговиков. Фото новогодних героев опубликовали в местной газете «Вперед».

«Снега нынче много», - решила местная учительница и принялась за лепку. А когда результат был готов еще и имена им дала. Теперь на радость детворе, как и всем местным жителям, в селе есть снежные Иветта, Мюзеттта, Милетта и Жоржетта.

Фото: газета «Вперед»