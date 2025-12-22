Общество 22.12.2025 в 09:00

Трудовой стаж

Что в него входит?
A- A+
Текст: Номер один
Трудовой стаж
Номер один

Вопрос: «Что входит в трудовой стаж?»

Ангелина И.

В стаж включают не только годы работы, но и время, когда вы служили в армии, ухаживали за ребенком (до полутора лет) или пожилым человеком. Все это социально значимая деятельность, за которую вам начислят пенсионные коэффициенты (баллы). Один балл в 2025 году — это 145,69 рубля, а с 1 января 2026 года — 156 рублей.

За каждый год ухода за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, вам назначат пенсионные коэффициенты:

- 1,8 - за первого малыша;

- 3,6 - за второго;

- 5,4 - за третьего и последующих детей.

Коэффициенты учтут автоматически, если мама вышла на пенсию после 1 января 2015 года. Если раньше, можно подать заявление на перерасчет на «Госуслугах», сайте СФР или в МФЦ.

За год военной службы по призыву мужчины получают 1,8 пенсионных балла. Такой же коэффициент начисляют тем, кто ухаживает за нетрудоспособным человеком.

Кроме того, в рабочий стаж зачисляются:

- больничные;

- период, когда человек был безработным, но при этом стоял на бирже труда и получал пособие.

Учеба в вузе, колледже, техникуме, аспирантуре также учитывается, если это было до 2002 года и вам не хватает минимального стажа — 15 лет. Чтобы включить период обучения в стаж, подайте заявление в Социальный фонд или на «Госуслугах».

Если вы много трудились, то и на пенсию можете выйти раньше — за 24 месяца до обычного срока. 

Когда это возможно:

- для женщин - если ваш стаж 37 лет и вам не менее 55 лет;

- для мужчин - стаж 42 года, возраст не менее 60 лет.

Узнать, сколько у вас накопленных пенсионных баллов, можно на «Госуслугах» или в личном кабинете на сайте СФР.

Теги
справбюро

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

