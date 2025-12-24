Максимальное количество дней отпуска за свой счет

Вопрос: «Можно ли взять отпуск за свой счет на год?»

Юлия Валентиновна Р.

Закон не ограничивает продолжительность отпуска, который может взять сотрудник за свой счет. Он оформляется по соглашению сторон, но работодатель вправе отказать, если сочтет указанные причины неуважительными.

Однако закон предусматривает гарантированные дни неоплачиваемого отпуска для отдельных категорий сотрудников. Среди них:

- работники с инвалидностью - до 60 календарных дней в году;

- участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий - до 35 дней;

- работающие пенсионеры по старости - до 14 дней;

- все работники в случае рождения ребенка, свадьбы или смерти близкого - до 5 календарных дней на каждый случай;

- работающие студенты вузов на очной форме обучения: 15 дней - на сессию, 4 месяца - на госэкзамены и защиту диплома. Студентам на очно-заочной и заочной формах обучения полагается оплачиваемый отпуск: 1-й, 2-й курсы - 40 дней, последующие курсы - 50 дней, период госэкзаменов - 4 месяца;

- работающие студенты колледжей и техникумов - от 10 дней до 2 месяцев - на время сессий и госэкзаменов. Оплачиваемый отпуск они могут взять для промежуточной аттестации. 1-й, 2-й курсы - 30 дней, последующие - 40 дней.

Такие дополнительные дни не накапливаются и не прибавляются к основному отпуску. Их нужно использовать в течение того же года, иначе они сгорают.

В некоторых организациях действует коллективный договор, который предусматривает дополнительную льготу. Согласно ему, до 14 дней отпуска за свой счет в удобное время могут взять работники:

- с двумя и более детьми до 14 лет;

- с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

- в одиночку воспитывающие ребенка до 14 лет.

Это право закреплено в ст. 263 Трудового кодекса РФ. Такой отпуск можно брать частями или присоединить к основному оплачиваемому, но перенести на следующий год его тоже нельзя.