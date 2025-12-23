На озере в Бурятии огородили вехами полынью

В Селенгинском районе Бурятии госинспекторы по маломерным судам ГУ МЧС по РБ выявили опасный участок на озере Гусиное.

Чтобы люди и техника не провалились под лед, инспекторы ГИМС совместно со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, представителями администрации Гусиноозерска оградили вехами полынью от Гусиноозерской ГРЭС. Длина ограждения составляет около 5 километров.

«Ограждение осуществлялось от поселка Набережный до местности Ельник, параллельно полыньи. Вешки выставлены на расстоянии 35-40 метров друг от друга. На вехи нанесена светоотражающая краска. Нахождение на ледяном поле за пределами установленных вех опасно для жизни», - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель подразделения Селенгинского инспекторского участка Андрей Смирнов.

Жителей просят соблюдать меры безопасности, не игнорировать запрещающие знаки, информационные аншлаги и в местах блокирования съездов на лед. Провести разъяснительные беседы с детьми о недопустимости игр вблизи водоема.