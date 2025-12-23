В Бурятии будут делать перерасчет за вывоз отходов за дома, где никто не живет

С нового года жители Бурятии смогут оформить перерасчет за услугу по вывозу отходов за дома, в которых никто не живет. Заявление со всем пакетом документов, подтверждающих, что жилым помещением никто действительно не пользуется, можно подать только один раз в год в период с 1 января до 1 марта за предшествующий календарный год. То есть, при соблюдении условий, в 2026 году «ЭкоАльянс» сделает перерасчет только за 2025 год. Перерасчет за 2026 год будет оформлен в 2027 году, пояснили в правительстве республики.

На момент подачи заявления и в течение всего расчетного периода (календарный год) в жилом помещении не должны быть зарегистрированы лица, а также не должна осуществляться жизнедеятельность. А потребитель должен быть прописан на территории Бурятии и не иметь задолженности по тому адресу, где потребитель зарегистрирован и проживает фактически. Если собственниками жилого помещения являются 2 и более человек, данный пункт актуален по всем адресам, где прописаны собственники.

Для перерасчета нужно предоставить оригиналы или надлежаще заверенные копии:

– паспорт потребителя;

– документ, подтверждающий право собственности и справку об отсутствии зарегистрированных лиц в жилом помещении, по которому необходимо произвести перерасчет;

– справка, выданная АО «Читаэнергосбыт», содержащая информацию об отсутствии потребления электроэнергии за расчетный период, начинающийся с 1 января (нулевые потребления) в жилом помещении, по которому необходимо произвести перерасчет;

– заявление на произведение перерасчета платы за услугу по обращению с ТКО (бланк заявления размещен на официальном сайте ООО «ЭкоАльянс» ekoalyans03.ru в разделе «Информация для физлиц», далее «Порядок перерасчета»);

– согласие на обработку персональных данных (согласие размещено на официальном сайте ООО «ЭкоАльянс» ekoalyans03.ru в разделе «Информация для физлиц», далее «Порядок перерасчета»).

Дополнительно могут быть предоставлены:

– справка о постановке жилого помещения на охранную систему (сигнализацию);

– справка о техническом состоянии жилого помещения, свидетельствующая о непригодности для проживания или использования жилого помещения, в том числе: справка о пожаре от МЧС России (или акт о пожаре, заключение о результатах проверки по факту пожара), распоряжение ОМСУ о признании жилого помещения аварийным и непригодным для проживания и др.

Все предоставляемые региональному оператору документы должны соответствовать требованиям законодательства и предоставляться в оригинале либо в надлежаще заверенных копиях. Заявление и документы могут быть переданы лично или по электронной почте 379195@ekoalyans.com.