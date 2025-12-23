В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла

В Бурятии фотоловушка Тункинского национального парка запечатлела в Восточных Саянах сибирского горного козла, пробирающегося сквозь сугробы.

Животное выглядит сурово. Ему предстоит найти хоть какое-то пропитание под толстым слоем снега. Козерогу необходимо добраться до склонов, где ветер сдувает снег, обнажая прошлогоднюю траву – его единственный источник пищи в эти холодные месяцы.

«В зимний период сибирским горным козлам жизненно необходимы солонцы. Эти природные минеральные источники дают важный запас солей, без которого им было бы гораздо сложнее пережить суровую сибирскую зиму», - отметили в нацпарке.