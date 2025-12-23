Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг

В Улан-Удэ прокуратура помогла многодетной матери оспорить чужой долг. С женщины взыскали 363 тысячи рублей за ДТП, которое совершила давно проданная ею машина.

За помощью горожанка обратилась в прокуратуру, попросив оказать ей помощь в обжаловании решения суда, по которому с нее взыскана крупная для нее сумма денег.

- Установлено, что в прошлом году произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан Санни», зарегистрированного на заявительницу, но проданного два года назад. Женщина не смогла представить суду доказательства факта передачи автомобиля третьему лицу, поскольку договор купли-продажи потеряла. В силу отсутствия юридических знаний и возможности обратиться к профессиональному защитнику, она не смогла защитить свои права, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокуратура района установила покупателя машины и лиц, которым она была передана в аренду. Заявительнице помогли в восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда и подачи апелляционной жалобы.

- Верховным судом республики решение суда первой инстанции было отменено, материальный ущерб взыскан с фактического владельца автомобиля. Женщину освободили от обязанности выплачивать компенсацию пострадавшей стороне, - добавили в прокуратуре.

