Общество 23.12.2025 в 15:47

Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг

С многодетной незаконно взыскали 363 тысячи рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг

В Улан-Удэ прокуратура помогла многодетной матери оспорить чужой долг. С женщины взыскали 363 тысячи рублей за ДТП, которое совершила давно проданная ею машина.

За помощью горожанка обратилась в прокуратуру, попросив оказать ей помощь в обжаловании решения суда, по которому с нее взыскана крупная для нее сумма денег.

- Установлено, что в прошлом году произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан Санни», зарегистрированного на заявительницу, но проданного два года назад. Женщина не смогла представить суду доказательства факта передачи автомобиля третьему лицу, поскольку договор купли-продажи потеряла. В силу отсутствия юридических знаний и возможности обратиться к профессиональному защитнику, она не смогла защитить свои права, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокуратура района установила покупателя машины и лиц, которым она была передана в аренду. Заявительнице помогли в восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда и подачи апелляционной жалобы.

- Верховным судом республики решение суда первой инстанции было отменено, материальный ущерб взыскан с фактического владельца автомобиля. Женщину освободили от обязанности выплачивать компенсацию пострадавшей стороне, - добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site

Теги
многодетная мать

Все новости

«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
23.12.2025 в 16:29
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
23.12.2025 в 16:21
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
23.12.2025 в 16:06
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
23.12.2025 в 15:59
Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг
23.12.2025 в 15:47
В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла
23.12.2025 в 15:08
В Бурятии будут делать перерасчет за вывоз отходов за дома, где никто не живет
23.12.2025 в 14:32
Перекресток смерти в Баргузине
23.12.2025 в 14:12
На озере в Бурятии огородили вехами полынью
23.12.2025 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
В ежегодной благотворительной акции принял участие депутат Горсовета Цырен Жамсуев
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
Новогодняя благотворительная акция «АпатитАгро» и Русской медной компании
23.12.2025 в 16:06
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
Горожанин подал в суд на «управляшку»
23.12.2025 в 15:59
В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла
Животное ищет пропитание в сугробах
23.12.2025 в 15:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru