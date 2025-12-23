Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега

Квартиру жителя Улан-Удэ залило из-за неубранного с крыши многоквартирного дома снега. Мужчина обратился в Железнодорожный райсуд с исковым заявлением к управляющей компании о взыскании ущерба.

Он просит взыскать с ответчика 514 809 рублей, из которых 335 506 руб. – компенсация на ремонтно-восстановительные работы; 67 156 руб. – компенсация за причиненный ущерб мебели; 37 146 руб. – компенсация стоимости телевизора; 50 000 руб. – расходы по оплате услуг экспертов; 15 000 руб. – расходы по оплате государственной пошлины; 10 000 руб. – моральный вред от причиненного ущерба.

Жилище горожанина затопило талыми водами из-за снега с крыши. В результате образовался неприятный запах сырости, разбухли ламинат, двери и гипсокартон, вздулись и отошли обои, растянулось полотно потолочного покрытия, появилась плесень на стенах и мебели, а также сломался телевизор.

«Суд, изучив письменные доказательства, пришел к выводу о том, что управляющая организация при непосредственном управлении многоквартирным домом отвечает перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств, а также несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ», - отметили в райсуде.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично. Итоговая сумма ущерба не озвучивается.