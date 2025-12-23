Общество 23.12.2025 в 15:59

Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега

Горожанин подал в суд на «управляшку»
A- A+
Текст: Карина Перова
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
Фото: архив «Номер один»

Квартиру жителя Улан-Удэ залило из-за неубранного с крыши многоквартирного дома снега. Мужчина обратился в Железнодорожный райсуд с исковым заявлением к управляющей компании о взыскании ущерба.

Он просит взыскать с ответчика 514 809 рублей, из которых 335 506 руб. – компенсация на ремонтно-восстановительные работы; 67 156 руб. – компенсация за причиненный ущерб мебели; 37 146 руб. – компенсация стоимости телевизора; 50 000 руб. – расходы по оплате услуг экспертов; 15 000 руб. – расходы по оплате государственной пошлины; 10 000 руб. – моральный вред от причиненного ущерба.

Жилище горожанина затопило талыми водами из-за снега с крыши. В результате образовался неприятный запах сырости, разбухли ламинат, двери и гипсокартон, вздулись и отошли обои, растянулось полотно потолочного покрытия, появилась плесень на стенах и мебели, а также сломался телевизор.

«Суд, изучив письменные доказательства, пришел к выводу о том, что управляющая организация при непосредственном управлении многоквартирным домом отвечает перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств, а также несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ», - отметили в райсуде.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично. Итоговая сумма ущерба не озвучивается.

Теги
суд управляшка

Все новости

«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
23.12.2025 в 16:29
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
23.12.2025 в 16:21
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
23.12.2025 в 16:06
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
23.12.2025 в 15:59
Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг
23.12.2025 в 15:47
В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла
23.12.2025 в 15:08
В Бурятии будут делать перерасчет за вывоз отходов за дома, где никто не живет
23.12.2025 в 14:32
Перекресток смерти в Баргузине
23.12.2025 в 14:12
На озере в Бурятии огородили вехами полынью
23.12.2025 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
В ежегодной благотворительной акции принял участие депутат Горсовета Цырен Жамсуев
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
Новогодняя благотворительная акция «АпатитАгро» и Русской медной компании
23.12.2025 в 16:06
Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг
С многодетной незаконно взыскали 363 тысячи рублей
23.12.2025 в 15:47
В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла
Животное ищет пропитание в сугробах
23.12.2025 в 15:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru