Руководство «АпатитАгро» совместно с сотрудниками отдела соцзащиты населения и органами опеки и попечительства администрации Иволгинского района поздравили детей с наступающим Новым годом в рамках благотворительной акции «Чудо уже здесь».- Наша цель — создать атмосферу праздника в семьях, в которых мы побывали. Новый год — это время волшебства и исполнения желаний. Пусть все юные жители Иволгинского района будут счастливы, растут в дружных и заботливых семьях, — отметил директор «АпатитАгро» Александр Баранов.Сегодня поздравления принимала семья Яндановых из улуса Хойтобэе, где воспитывают четверых детей. Старшей дочери Сарюне 15 лет, и в следующем году она оканчивает девятый класс. Девочка планирует поступать в колледж на юриста. Ее братья Тамир и Ардан — школьники, а двухлетняя Адиса пока сидит дома с мамой. Отец семейства работает вахтовым методом на предприятии на Камчатке. Узнав о планируемой разработке месторождения в Иволгинском районе, он заинтересовался условиями работы и выразил готовность к трудоустройству, чтобы проводить больше времени с семьей.В рамках благотворительной акции «Чудо уже здесь» подарки получат 112 детей из Иволгинского района, находящихся в трудной жизненной ситуации.Впервые акция была организована Благотворительным фондом РМК в конце 2020 года, чтобы поддержать семьи, оказавшиеся в трудном положении из-за пандемии. С тех пор это стало доброй традицией – создавать ощущение сказки и дарить новогоднее чудо детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.СПРАВКА. Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году. За годы работы Фонда поддержку получили более 400 тыс. человек. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Фонд уже помог 3 тыс. детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, разрабатывает социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты, помогает ветеранам и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.