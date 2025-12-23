В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо

В ДК «Авиатор» прошла благотворительная акция «Сказка новогодних чудес», в которой принял участие депутат Улан-Удэнского городского Совета Цырен Жамсуев.

«Администрация Советского района ежегодно проводит благотворительную елку при поддержке депутатского корпуса. Депутатов Народного Хурала, депутатов Горсовета. Мы каждый год с радостью откликаемся на данное мероприятие, стараемся оказать максимальную поддержку», – отметил Жамсуев.

Мероприятие традиционно было организовано для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, из многодетных семей и семей участников СВО.

«Я считаю, что таких мероприятий, как эта благородная акция, должно быть как можно больше», – добавил депутат.

Новогоднюю программу посетили десятки ребятишек, которые посмотрели волшебное представление, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли, пели, танцевали и загадывали желания. Вселить радость в детвору в том числе помогали кот Матроскин и пес Шарик. По завершении каждый участник благотворительной акции получил сладкий подарок.