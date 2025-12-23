В Улан-Удэ пассажиры вместо трамвая «дождались» авто

Центральный диспетчер сообщает: в Улан-Удэ из-за пробок по всему городу опоздание трамваев составляет до 12 минут. Зачастую вагонам приходится простаивать на Спутнике из-за автомобилистов, расположившихся рядом с рельсами.

А на проспекте Автомобилистов водитель легковушки и вовсе заехал на остановку. Он внаглую двигался по трамвайным путям, мешая вагону, следовавшему за ним.

«Вдобавок водитель загрязняет рельсы и увеличивает риск схода трамвая из-за этого. Данное видео прямиком улетает в ГИБДД, и теперь владельца авто ждёт хороший штраф», - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».