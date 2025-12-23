Общество 23.12.2025 в 17:51

Депутат горсовета Улан-Удэ отметил волонтеров Стеклозавода

Чингис Болотов вручил активистам благодарственные письма
A- A+
Текст: Карина Перова
Депутат горсовета Улан-Удэ отметил волонтеров Стеклозавода
Фото: ТГ-канал Чингиса Болотова

В столице Бурятии депутат Чингис Болотов поздравил жителей своего округа с прошедшим Днем волонтера. Он вручил активистам, вкладывающим сердце в добрые дела, благодарственные письма от Улан-Удэнского городского совета депутатов.

Так, волонтеры «Сердце Стеклозавода» трудятся каждый день, делая все возможное для приближения победы. Пожилые женщины плетут маскировочные сети и оказывают прочую помощь бойцам СВО. Также они с большим энтузиазмом участвуют в акциях по уборке мусора.

«Совсем недавно договорились с руководством Бурятского республиканского индустриального техникума о том, чтобы работа велась и в стенах техникума – и вот уже волонтёры скоро сплетут тысячную сеть», - прокомментировал народный избранник.

Всего на округе три активные организации: волонтёры «Сердце Стеклозавода», ТОС «Правобережный» и ТОС Вагжанова. Все они вносят большой вклад в жизнь и развитие района.

«Желаю здоровья и новых сил дорогим волонтёрам, спасибо за ваше сердце и труд!», - поблагодарил Болотов неравнодушных улан-удэнцев.

Теги
горсовет депутат Чингис Болотов

Все новости

Депутат горсовета Улан-Удэ отметил волонтеров Стеклозавода
23.12.2025 в 17:51
В Улан-Удэ пассажиры вместо трамвая «дождались» авто
23.12.2025 в 17:18
«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
23.12.2025 в 16:29
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
23.12.2025 в 16:21
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
23.12.2025 в 16:06
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
23.12.2025 в 15:59
Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг
23.12.2025 в 15:47
В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла
23.12.2025 в 15:08
В Бурятии будут делать перерасчет за вывоз отходов за дома, где никто не живет
23.12.2025 в 14:32
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ пассажиры вместо трамвая «дождались» авто
Водитель внаглую двигался по рельсам перед вагоном
23.12.2025 в 17:18
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
В ежегодной благотворительной акции принял участие депутат Горсовета Цырен Жамсуев
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
Новогодняя благотворительная акция «АпатитАгро» и Русской медной компании
23.12.2025 в 16:06
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
Горожанин подал в суд на «управляшку»
23.12.2025 в 15:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru