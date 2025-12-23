Депутат горсовета Улан-Удэ отметил волонтеров Стеклозавода

В столице Бурятии депутат Чингис Болотов поздравил жителей своего округа с прошедшим Днем волонтера. Он вручил активистам, вкладывающим сердце в добрые дела, благодарственные письма от Улан-Удэнского городского совета депутатов.

Так, волонтеры «Сердце Стеклозавода» трудятся каждый день, делая все возможное для приближения победы. Пожилые женщины плетут маскировочные сети и оказывают прочую помощь бойцам СВО. Также они с большим энтузиазмом участвуют в акциях по уборке мусора.

«Совсем недавно договорились с руководством Бурятского республиканского индустриального техникума о том, чтобы работа велась и в стенах техникума – и вот уже волонтёры скоро сплетут тысячную сеть», - прокомментировал народный избранник.

Всего на округе три активные организации: волонтёры «Сердце Стеклозавода», ТОС «Правобережный» и ТОС Вагжанова. Все они вносят большой вклад в жизнь и развитие района.

«Желаю здоровья и новых сил дорогим волонтёрам, спасибо за ваше сердце и труд!», - поблагодарил Болотов неравнодушных улан-удэнцев.