Общество 24.12.2025 в 09:06

Улан-удэнка сохранила свои 700 тысяч сломав план мошенников

Женщина не стала следовать их инструкциям
Текст: Елена Кокорина
Жительнице Улан-Удэ накануне хватило благоразумия не попасться на уловки мошенников и тем самым сохранить свои сбережения. Заподозрив обман, она перестала выполнять их инструкции и отказалась переводить им 700 тысяч рублей.

Началось все со звонка от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником энергосбытовой компании. После подключилась целая вереница мнимых представителей ФСБ, Центробанка и полиции. Первые из них утверждали, что проверка выявила перевод от нее на 700 тысяч рублей, которые ушли на счет преступной организации. Женщину обвинили в противоправной деятельности и под предлогом внутреннего расследования потребовали полного сотрудничества.

- Далее «специалист» Центробанка уведомила о скорой блокировке счетов и склоняла к переводу средств на «безопасный счёт», а сотрудник ФСБ пообещал помочь отправить деньги и дистанционно через демонстрацию экрана установил приложение на смартфон. Еще один жулик - «руководитель» оперативной группы угрожал ей уголовной ответственностью при отказе от сотрудничества и настаивал на переводе всех денег с одного банковского счёта на другой, - рассказали в полиции республики.

Женщина вовремя заподозрила обман и отказалась выполнять инструкции мошенников, тем самым сохранив свои сбережения.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

