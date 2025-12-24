Общество 24.12.2025 в 09:22
В Бурятии пенсии и пособия выплатят досрочно
Это связано с новогодними праздниками
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии региональное Отделение Соцфонда выплатит детские пособия и пенсии в конце декабря досрочно. Это связано с тем, первая декада января выпадает на новогодние праздники.
Жители Бурятии, которым детские пособия поступают на карты, получат декабрьские выплаты 25 декабря. А 26 декабря через банки будет выплачена пенсия за 6 января.
Как уточнили в учреждении, 25 декабря, в четверг, через банки досрочно будут перечислены:
- единое пособие на детей до 17 лет и будущим мамам;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и не работающим родителям;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
26 декабря, в пятницу, будут через банки досрочно будут перечислены:
- ежемесячная выплата на детей до 3-х лет из средств маткпитала за 5 января;
- пенсии за 6 января.
«Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплаты за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику в феврале 2026 года за январь. Также по стандартному графику в январе будут перечислены пенсии 14 и 21 числа. Пособия и пенсии через «Почту России» поступят в соответствии с графиком работы почтовых отделений до 21 января», - предупреждают в региональном Отделении Соцфонда.
В учреждении напоминают, что зачисление выплат происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
Жители Бурятии, которым детские пособия поступают на карты, получат декабрьские выплаты 25 декабря. А 26 декабря через банки будет выплачена пенсия за 6 января.
Как уточнили в учреждении, 25 декабря, в четверг, через банки досрочно будут перечислены:
- единое пособие на детей до 17 лет и будущим мамам;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и не работающим родителям;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
26 декабря, в пятницу, будут через банки досрочно будут перечислены:
- ежемесячная выплата на детей до 3-х лет из средств маткпитала за 5 января;
- пенсии за 6 января.
«Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплаты за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику в феврале 2026 года за январь. Также по стандартному графику в январе будут перечислены пенсии 14 и 21 числа. Пособия и пенсии через «Почту России» поступят в соответствии с графиком работы почтовых отделений до 21 января», - предупреждают в региональном Отделении Соцфонда.
В учреждении напоминают, что зачисление выплат происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.