В Бурятии пенсии и пособия выплатят досрочно

В Бурятии региональное Отделение Соцфонда выплатит детские пособия и пенсии в конце декабря досрочно. Это связано с тем, первая декада января выпадает на новогодние праздники.Жители Бурятии, которым детские пособия поступают на карты, получат декабрьские выплаты 25 декабря. А 26 декабря через банки будет выплачена пенсия за 6 января.Как уточнили в учреждении, 25 декабря, в четверг, через банки досрочно будут перечислены:- единое пособие на детей до 17 лет и будущим мамам;- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и не работающим родителям;- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;26 декабря, в пятницу, будут через банки досрочно будут перечислены:- ежемесячная выплата на детей до 3-х лет из средств маткпитала за 5 января;- пенсии за 6 января.«Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплаты за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику в феврале 2026 года за январь. Также по стандартному графику в январе будут перечислены пенсии 14 и 21 числа. Пособия и пенсии через «Почту России» поступят в соответствии с графиком работы почтовых отделений до 21 января», - предупреждают в региональном Отделении Соцфонда.В учреждении напоминают, что зачисление выплат происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.