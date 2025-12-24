Общество 24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
Он будет курсировать по субботам
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд по направлению «Киренга – Дабан – Северобайкальск – Дабан – Киренга».
Он будет курсировать по субботам с 3 января, отметили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».
Расписание:
№6382 «Дабан – Северобайкальск»:
отправление со станции Дабан в 10:11;
прибытие на станцию Северобайкальск в 11:24.
№6381 «Северобайкальск – Дабан»:
отправление со станции Северобайкальск в 18:35;
прибытие на станцию Дабан в 19:44.
