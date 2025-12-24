На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд

В Северо-Байкальском районе Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд по направлению «Киренга – Дабан – Северобайкальск – Дабан – Киренга».

Он будет курсировать по субботам с 3 января, отметили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».

Расписание:

№6382 «Дабан – Северобайкальск»:

отправление со станции Дабан в 10:11;

прибытие на станцию Северобайкальск в 11:24.

№6381 «Северобайкальск – Дабан»: