Общество 24.12.2025 в 09:38

На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд

Он будет курсировать по субботам
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
Фото: архив «Номер один»

В Северо-Байкальском районе Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд по направлению «Киренга – Дабан – Северобайкальск – Дабан – Киренга».

Он будет курсировать по субботам с 3 января, отметили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».

Расписание:

№6382 «Дабан – Северобайкальск»:

  • отправление со станции Дабан в 10:11;

  • прибытие на станцию Северобайкальск в 11:24.

№6381 «Северобайкальск – Дабан»:

  • отправление со станции Северобайкальск в 18:35;

  • прибытие на станцию Дабан в 19:44.

 

поезд северобайкальск

На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
